Проникне куди завгодно: вчені створили гнучкого робота-гусеницю на основі оригамі (фото)

Незвичайний робот, здатний перетворюватися на рій маленьких і збиратися назад за командою, може бути застосований у багатьох галузях. Він зможе стати як чудовим рятувальником, так і незамінним помічником будівельників та інженерів.

Related video

Учені з Прінстонського університету розробили робота, натхненного гусеницею, який імітує гнучкість і рухи м'якотілих істот, створених самою природою. Інтегрувавши в конструкцію принципи орігамі, команда створила робота, який може скручуватися, згинатися і витягуватися, щоб орієнтуватися в складних умовах, що робить його потенційним доповненням для рятувальних робіт і різних ремонтних робіт, пише StudyFinds.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Створений вченими робот складається з циліндричних сегментів, з'єднаних за схемою орігамі Креслінга, що дає змогу кожному сегменту самостійно скручуватися в сплющений диск, а потім повертатися у вихідну форму. Така унікальна структура дає змогу роботу не тільки повзати вперед і назад, а й піднімати предмети, подовжуватися або розділятися на більш дрібні сегменти. Його особливості були детально описані авторами в дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Важливо

Таргани врятують людей від стихійних лих: вчені створили рій кіборгів-комах (відео)

Туо Чжао, постдокторський дослідник із Прінстона, пояснив, що кожен сегмент функціонує як індивідуально, так і як частина великого колективу. Вони можуть від'єднуватися, спілкуватися і збиратися по команді, по суті, функціонуючи як рій міні-роботів. Цьому сприяють магніти, які допомагають сегментам плавно з'єднуватися і роз'єднуватися.

Робот складається із сегментів, які можуть складатися в плоский диск і розширюватися в циліндр Фото: Frank Wojciechowski/Princeton University

Інтригуючим аспектом цієї технології є її потенційне застосування в галузях, які потребують адаптованої і ремонтованої робототехніки. Глаусіо Пауліно, професор факультету цивільного та екологічного будівництва Прінстона, наголосив на здатності робота "рости, відновлюватися й адаптуватися на вимогу", припускаючи, що в майбутньому вони зможуть працювати в динамічніших і непередбачуваніших середовищах.

Вирішуючи важливе завдання в галузі м'якої робототехніки, команда у співпраці з дослідниками з Державного університету Північної Кароліни розробила систему управління, що передбачає нагрівання смужок з рідкокристалічного еластомеру і полііміду для ініціювання рухів. Цей механізм дає змогу точно контролювати форму і рухи робота, відкриваючи можливості для майбутнього підвищення швидкості та ефективності без втрати властивої роботу гнучкості. У майбутньому цей гнучкий робот може врятувати не одне життя і стати учасником багатьох грандіозних проєктів.

Раніше Фокус писав про те, як у Львові хірурги за допомогою робота Da Vinci видалили пухлину 4-річній дівчинці. У дівчинки утворення, розмір якого становив 15 см, зафіксували в правому наднирнику — ендокринній залозі, що має важливе значення в обміні речовин.

Також Фокус писав про те, що дует робота і хірурга успішно провели операцію з пересадки печінки. Команда успішно провела одну з найскладніших операцій у черевній порожнині, відкривши нову сторінку безпечних, легких і ефективних операцій.