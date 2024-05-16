Новый тест на рак шейки матки одобрили для использования: он скоро поступит в клиники

Традиционный осмотр органов таза отталкивал большое количество женщин от важной диагностики. Новые тест предлагает простой, эффективный и неинвазивный способ выявить болезнь, заявили его создатели.

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В конце вторника Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новый метод скрининга рака шейки матки. Этот инновационный подход призван позволить пациенткам проводить самодиагностику на наличие вируса ВПЧ с помощью мазка в кабинете врача, избавляя их от необходимости инвазивного обследования органов малого таза, пишет USA Today.

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Считая это важным шагом на пути к борьбе с данным заболеванием, Джефф Эндрюс, вице-президент по медицинским и научным вопросам компании BD, которая является одним из разработчиков нового метода, заявил: "Это позволит охватить женщин, которые традиционно не проходили диагностику". Первоначально тесты для самостоятельного обследования будут доступны в клиниках, а в будущем планируется внедрить вариант домашнего обследования. Roche, еще одна компания с одобренным продуктом, также рассматривает возможность домашней версии.

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Пациенты будут собирать свои собственные образцы с помощью мазка, предоставленного медицинским работником, подобно анализу мочи. Затем образец отправляется в лабораторию для анализа. Если результаты окажутся ненормальными, может потребоваться дальнейшее тестирование, которое может включать повторный самостоятельный забор материала или полное обследование органов малого таза, если будут обнаружены потенциально опасные формы ВПЧ. Тест Onclarity компании BD и тест cobas компании Roche позволяют выявить 14 штаммов ВПЧ. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак шейки матки остается четвертым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире. ВОЗ стремится расширить масштабы скрининга, чтобы к 2030 году 70% женщин проходили обследование к 35 годам и еще раз к 45 годам.

CDC рекомендует вакцинацию против наиболее распространенных штаммов ВПЧ с 2006 года. Вакцина, изначально предназначенная для девочек, теперь охватывает всех, защищая от генитальных бородавок и некоторых видов рака. Вакцинация не отменяет необходимости регулярного обследования на рак шейки матки, как утверждает доктор Лонна Гордон из детской больницы Nemours. Доктор Анна-Мари Эмис Оелшлагер, профессор акушерства и гинекологии Вашингтонского университета, отметила, что хотя самообследование не заменяет необходимости ежегодного посещения акушера-гинеколога, оно может уменьшить беспокойство, связанное с осмотром органов малого таза. Самостоятельное обследование особенно полезно для тех, кто, возможно, имел негативный опыт обследования органов малого таза или страдает заболеваниями, вызывающими боль.

Скрининг рака шейки матки часто пропускают жители сельских районов и представители ЛГБТ. Стивен Мартин, доцент кафедры гинекологии и акушерства Университета Джона Хопкинса, отметил, что гендерный характер гинекологической помощи создает барьеры для тех, кто не считает себя женщиной. Самостоятельное обследование может помочь укрепить доверие и сделать гинекологическую помощь более инклюзивной. Таким образом, новый метод самообследования, одобренный FDA, является многообещающей альтернативой традиционному тазовому обследованию, потенциально повышая уровень скрининга рака шейки матки и делая его более доступным для различных групп населения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.