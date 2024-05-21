Завозили из христианских стран: откуда происходили лошади, принесенные в жертву викингами

До XIV века в Балтийском регионе продолжались жертвоприношения лошадей, и исследователи считали, что животные были местными. Однако недавно ученые обнаружили, что значительную часть лошадей завозили из христианских стран.

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Недавнее исследование показало, что в период позднего Средневековья язычники в Балтийском регионе завозили лошадей из соседних христианских стран для использования в своих погребальных ритуалах. Это открытие раскрывает взаимодействие между языческими и христианскими общинами в Северной Европе, пишет Arkeonews.

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Команда исследователей из Кардиффского университета изучала зубы лошадей, похороненных на балтийских кладбищах. Проанализировав химический состав зубов, ученые смогли определить происхождение этих животных. Этот метод, известный как изотопный анализ стронция, основывается на том, что химический состав почвы, воды и растений меняется в зависимости от местоположения и поглощается животными, оставляя на их зубах отпечаток, который может сохраняться веками.

Исследователи изучили зубы 74 лошадей и обнаружили, что некоторые из них происходят с территорий, которые сейчас являются Швецией и Финляндией. Это неожиданно, поскольку ранее считалось, что лошади, которые использовали в этих ритуалах, всегда были местными жеребцами.

Зато результаты исследования показали, что некоторые лошади преодолели аж 1 500 километров через Балтийское море. Также ученые узнали, что пол лошадей, вероятно, не имел решающего значения, поскольку треть исследованных останков принадлежали кобылам.

Доктор Кэтрин Френч, ведущий автор исследования, объяснила, что это ставит под сомнение предыдущие предположения об этих жертвоприношениях. Присутствие кобыл свидетельствует о том, что престиж животного, возможно, из-за его иностранного происхождения, был важнее, чем его пол. Это указывает на более широкую, сложную торговую сеть и культурный обмен между языческими и христианскими общинами в эпоху викингов.

Исследование также продемонстрировало значительную роль лошадей в торговых путях викингов, которые простирались от современной Исландии и Британии до Византийской и Арабской империй. Доказательства торговли, такие как гиря торговца, найденная в конской могиле, выделяют важность лошадей в этих разветвленных сетях.

Доктор Ричард Медгвик, соавтор исследования, отметил, что эти находки показывают, как языческие балтийские племена получали лошадей от своих христианских соседей, одновременно сопротивляясь обращению в христианство. Это взаимодействие отражает динамичные и сложные отношения между двумя группами в ту эпоху.

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Жертвоприношения лошадей были выдающимся и символическим событием в языческих ритуалах по всей Европе, особенно среди балтийских племен. Эти церемонии, продолжавшиеся до XIV века, часто включали захоронение лошадей, иногда с человеческими останками.

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