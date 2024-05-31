Нюанс, загубивший прогресс миллионов: ученые обнаружили главную ошибку диет

Путь избавления лишнего веса всегда является сложным и порой люди поддаются самым радикальным практикам в погоне за прогрессом. Но именно в них ученые обнаружили причину того, что дает обратный эффект похудению.

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Ученые из Кельнского университета узнали, как именно мозг контролирует потребление пищи у плодовых мушек, Drosophila melanogaster. Как и люди, эти мушки используют молекулы, подобные инсулину, чтобы регулировать ее потребление. Нейротрансмиттер октопамин, родственный норадреналину, играет решающую роль в том, сохраняются ли воспоминания о потреблении углеводов надолго или на короткий срок. И то, что обнаружили исследователи, заставило их пересмотреть популярные в диетах методы отказа от пищи, так как, судя по всему, они действуют ровно противоположно ожиданиям людей, пишет Medical Xpress.

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Команда профессора Хенрике Шольц в исследовании, опубликованном в журнале eLife, изучила, как энергетические запасы влияют на формирование памяти, связанной с едой при легком голодании. Они обнаружили, что снижение уровня гликогена в жировой и мышечной тканях изменяет восприятие углеводов. Гликоген, запасенная глюкоза, в основном служит топливом для мышц, а октопамин помогает интегрировать эту информацию в процесс принятия решений мозгом.

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Переедание же может повысить уровень гликогена, формируя устойчивые воспоминания о еде во время голодания. Это побуждает к повышенному потреблению пищи, даже если в будущем еды будет достаточно. Высокий уровень гликогена снижает вознаграждающий эффект углеводов, побуждая к постоянному перееданию, в то время как достаточный уровень энергии подавляет формирование долгосрочной памяти об источниках пищи, независимо от ее типа.

Исследование предполагает, что роль октопамина в формировании "пищевой памяти" может объяснить переедание и ожирение в целом. Несмотря на недоказанность этого факта на людях, механизмы схожи, что намекает на то, почему похудение является сложной задачей и радикальные меры порой дают обратный от желаемого эффект. Устойчивые воспоминания о еде могут стимулировать повышенное потребление, несмотря на фактическое удовлетворение потребностей в питании.

Профессор Шольц подчеркивает необходимость будущих исследований для поиска способов стирания этих долговременных воспоминаний, что в перспективе облегчит процесс похудения.

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