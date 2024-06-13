"Живые" хирургические роботы уже на горизонте: ученые открыли уникальный организм-оригами

В научном мире недавно произошел серьезный прорыв, который обещает стать фундаментом для разработки устройств следующего поколения. В его центре оказался микроскопический организм с удивительной способностью удлиняться в 37 раз.

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Недавнее открытие Lacrymaria olor, одноклеточного организма, способного к удивительной морфодинамике, привело ученых в восторг от его потенциального применения в различных областях, от медицины до космических программ. Дело в том, что этот организм может вытягивать свою "шею" на 1500 микрон из тела размером всего 40 микрон. Такое поведение контролируется его уникальной особенностью и позволит людям создавать более сложную и эффективную аппаратуру, пишет Technology Networks.

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В исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые из Стэнфордского университета изучили, как этот организм способен вытягиваться настолько сильно. Они выяснили, что цитоскелет L. olor состоит из 15 спиральных лент микротрубочек, расположенных внутри его клеточной мембраны. Именно благодаря этим лентам клетка может точно выдвигать и задвигать свою шейку, что напоминает складывание и раскладывание оригами.

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Поведение L. olor основано на геометрическом принципе, называемом "оригами изогнутых складок". Этот принцип используется в различных областях, например, для создания складных конструкций в космических полетах. Так, NASA использовало подобные принципы для разработки компактных, легко разворачиваемых конструкций для спутников и космических телескопов. Способность складываться и раскладываться контролируемым образом позволяет таким устройствам эффективно использовать пространство и обеспечивать стабильную функциональность даже в условиях микрогравитации.

Ману Пракаш, доцент кафедры биоинженерии Стэнфордского университета и автор исследования, объяснил значение этого открытия, как раскрытие тайны "невероятно сложного поведения" организма. Аспирантка Элиотт Флаум, которая была поражена способностями L. olor с тех пор, как впервые увидела его, сказала: "С той минуты, как Ману показал мне его, я была просто зацикленна на этой клетке и ее потенциале".

Это открытие, несмотря на крошечные размеры изученного организма, является серьезным научным шагом вперед сразу в нескольких областях. Пракаш предполагает, что оно найдет применение в технике, например, в виде развертываемых микромасштабных "живых машин" для космических телескопов и даже хирургических роботов.

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