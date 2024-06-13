"Живі" хірургічні роботи вже на горизонті: вчені відкрили унікальний організм-орігамі

У науковому світі нещодавно стався серйозний прорив, який обіцяє стати фундаментом для розробки пристроїв наступного покоління. У його центрі опинився мікроскопічний організм із дивовижною здатністю подовжуватися в 37 разів.

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Нещодавнє відкриття Lacrymaria olor, одноклітинного організму, здатного до дивовижної морфодинаміки, привело вчених у захват від його потенційного застосування в різних галузях, від медицини до космічних програм. Річ у тім, що цей організм може витягати свою "шию" на 1500 мікрон із тіла розміром лише 40 мікрон. Така поведінка контролюється його унікальною особливістю і дасть змогу людям створювати складнішу й ефективнішу апаратуру, пише Technology Networks.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Science, вчені зі Стенфордського університету вивчили, як цей організм здатний витягуватися настільки сильно. Вони з'ясували, що цитоскелет L. olor складається з 15 спіральних стрічок мікротрубочок, розташованих усередині його клітинної мембрани. Саме завдяки цим стрічкам клітина може точно висувати і засувати свою шийку, що нагадує складання і розкладання орігамі.

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Поведінка L. olor ґрунтується на геометричному принципі, який називають "орігамі вигнутих складок". Цей принцип використовується в різних галузях, наприклад, для створення складних конструкцій у космічних польотах. Так, NASA використовувало подібні принципи для розроблення компактних конструкцій для супутників і космічних телескопів, які легко розгортаються. Здатність складатися і розкладатися контрольованим чином дає змогу таким пристроям ефективно використовувати простір і забезпечувати стабільну функціональність навіть в умовах мікрогравітації.

Ману Пракаш, доцент кафедри біоінженерії Стенфордського університету та автор дослідження, пояснив значення цього відкриття, як розкриття таємниці "неймовірно складної поведінки" організму. Аспірантка Еліотт Флаум, яка була вражена здібностями L. olor відтоді, як уперше побачила його, сказала: "З тієї хвилини, як Ману показав мені його, я була просто зациклена на цій клітині та її потенціалі".

Це відкриття, незважаючи на крихітні розміри вивченого організму, є серйозним науковим кроком уперед одразу в кількох галузях. Пракаш припускає, що воно знайде застосування в техніці, наприклад, у вигляді розгорнутих мікромасштабних "живих машин" для космічних телескопів і навіть хірургічних роботів.

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