Полуночники оказались правы: ученые опровергли высокую продуктивность рано встающих людей

В то время, пока жаворонки рано встают и просыпаются, ночные совы не упускают и секунды ночного бодрствования. И хотя общество зачастую считает, что первые гораздо более продуктивные, ученые высказали свое мнение на этот счет.

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Недавнее исследование ученых из Имперского колледжа Лондона (ICL) выяснило, что люди, которые от природы более активны в вечернее время, известные многим из нас как ночные совы, могут обладать более развитыми когнитивными способностями. В исследовании использовались данные Британского Биобанка, включающего почти 27 000 участников. Исследователи изучали взаимосвязь между продолжительностью и качеством сна, а также хронотипом, который определяет, относится ли человек к утреннему или вечернему типу, или к промежуточному. Вопреки многим предыдущим исследованиям, новая научная работа предоставила довольно необычные результаты, сообщается на сайте ICL.

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Участники исследования, опубликованного в журнале BMJ, проходили тесты, оценивающие интеллект, умение рассуждать, скорость реакции и память. В итоге, результаты показали, что те, кто спит от семи до девяти часов каждую ночь, показали гораздо лучшие результаты в когнитивных тестах. Более того, люди, относящиеся к категории "ночных сов", или те, у кого наблюдался промежуточный режим сна, продемонстрировали более высокие общие когнитивные функции по сравнению с ранними пташками.

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Залог спокойной и полезной ночи: 5 привычек улучшающих качество сна

Исследователи подчеркнули, что именно заложенные в нас модели сна, а не просто личные предпочтения, могут существенно влиять на когнитивную деятельность. Ведущий автор исследования, доктор Раха Вест из ICL подчеркнула, что работа с естественными склонностями человека ко сну имеет решающее значение, наряду с обеспечением достаточной продолжительности сна для поддержания здоровья мозга. Соруководитель исследования профессор Дацин Ма предположил, что продолжительность сна оказывает прямое влияние на работу мозга и высказался за активное управление режимом сна для улучшения когнитивных способностей.

Однако некоторые независимые эксперты выразили осторожность в отношении выводов исследования. Профессор Рой Коэн Кадош из Университета Суррея отметил, что исследование показывает ассоциацию, а не причинно-следственную связь между режимом сна и когнитивным стимулом. Он также предупредил, что общественность может неверно истолковать полученные результаты и преждевременно изменить свои привычки сна на основе этого исследования.

Доктор Джессика Челекис из Лондонского университета Брунеля также отметила ограничения в исследовании, такие как неуказание времени суток, в которое проводились когнитивные тесты, и отсутствие учета уровня образования участников. Она считает, что главным выводом из исследования должно стать то, что культурное убеждение о высокой продуктивности рано встающих людей не выдерживает научной проверки. Вместо этого люди должны стремиться к качественному сну и работать в соответствии со своими естественными пиковыми нагрузками.

В Европе статистика, касающаяся сна и стимуляции когнитивных функций, не менее тревожная. По данным Европейского общества исследования сна (ESRS), около 20% населения Европы страдает от хронических расстройств сна, что может существенно повлиять на когнитивные способности и общий фон здоровья и продуктивности населения. Такая распространенность подобных расстройств лишь говорит о важности решения этой проблемы в широком масштабе, на всем континенте.

Исследование, проведенное Европейским колледжем нейропсихофармакологии, показало, что около 30% европейцев отмечают плохое качество сна, что связано с повышенным риском снижения когнитивных способностей и проблем с психическим здоровьем. Эти статистические данные лишь укрепляют пласт уже имеющихся доказательств о масштабности проблемы недостатка ночного отдыха среди населения планеты и его печальных последствий для нашего мозга.

Хотя новое исследование и опровергает стереотип о том, что рано встающие люди более продуктивны, и указывает на потенциальные когнитивные преимущества ночных сов, эксперты не советуют вносить существенные изменения в режим сна, основываясь только на этих результатах. Основное внимание по-прежнему должно уделяться получению достаточного и качественного сна с учетом индивидуальных предпочтений и потребностей, заявили они.

Ранее Фокус писал о влиянии сна на развитие мигрени. Проведя масштабное исследование, ученые выяснили, что прерывистый сон вне нормированного графика может довольно серьезно влиять на процессы у нас в голове и выливаться в не самые приятные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

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