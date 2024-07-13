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Технологии и наука

Продлить жизнь: исследование показало, как избежать раковых опухолей

рак, кожа, скрининг, врач, пациент
Фото: IFLS | Регулярные обследования имеют решающее значение для раннего выявления рака

Американское онкологическое общество объявило интересные результаты исследования. Почти половину случаев заболеваемости раком можно избежать.

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Недавнее исследование Американского онкологического общества показало, что почти 40 % всех случаев заболевания раком и почти половины смертей от него можно избежать, если вести более здоровый образ жизни. В исследовании рассматривались 30 видов рака и 18 модифицируемых факторов риска, таких как курение и ожирение, пишет abcNEWS.

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Курение сигарет остается главным фактором риска, на него приходится около 20 % всех случаев рака и 30 % смертей от него. Данные, полученные в 2019 году, показали, что факторы, связанные с образом жизни, связаны с более чем 700 000 новых случаев заболевания раком и более чем 262 000 смертей среди взрослых в возрасте 30 лет и старше. К 2021 году только в США будет зарегистрировано около 1,8 миллиона новых случаев заболевания раком.

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Исследователи выделили семь ключевых факторов образа жизни, выявленных в ходе исследования, которые вносят значительный вклад в риск развития рака:

Курение

Как нынешние, так и бывшие курильщики, а также те, кто подвергается пассивному курению, подвержены более высокому риску развития рака. Курение связано примерно с 12 видами рака, включая рак легких, полости рта и мочевого пузыря. CDC подчеркивает, что отказ от курения может вдвое снизить риск развития рака полости рта, горла, легких или голосового аппарата в течение 20 лет.

Вес тела

Избыточный вес связан с 13 видами рака, что составляет 40 % от всех ежегодных диагнозов рака в США. Поддержание здорового веса может значительно снизить эти риски. CDC рекомендует использовать индекс массы тела (ИМТ), чтобы определить, соответствует ли человек здоровому весу.

Употребление алкоголя

Умеренное употребление алкоголя — это не более семи напитков в неделю для женщин и 14 для мужчин. Однако обильное питье значительно повышает риск развития рака. Одним напитком обычно считается 5 унций вина или 1,5 унции крепкого алкоголя.

Неправильное питание

Диеты с высоким содержанием красного и переработанного мяса и низким содержанием фруктов, овощей, клетчатки и кальция повышают риск развития рака. Министерство сельского хозяйства США предлагает сбалансированную диету, включающую постные белки, большое количество фруктов, овощей и цельного зерна, а также ограниченное количество сахаров и жиров.

Отсутствие физических упражнений

Физическая неактивность — еще один фактор риска развития рака. Рекомендации по физической активности для американцев рекомендуют 150-300 минут умеренной активности или 75-150 минут энергичной активности в неделю, а также занятия, укрепляющие мышцы, два раза в неделю.

Пропущенные скрининги на рак

Регулярные обследования имеют решающее значение для раннего выявления рака. Целевая группа по профилактическим услугам США рекомендует женщинам проходить обследование на рак груди раз в два года, начиная с 40 лет, а на колоректальный рак — с 45 до 75 лет.

Солнечное облучение

Постоянное использование солнцезащитного крема может снизить риск развития меланомы примерно на 70 %. Американская академия дерматологии рекомендует использовать солнцезащитный крем с SPF 30 или выше, наносить его повторно каждые два часа, а также после купания.

Принятие более здорового образа жизни и соблюдение этих профилактических мер может существенно снизить риск развития рака и улучшить общее состояние здоровья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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