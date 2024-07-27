Безопасных видов нет: ученые выяснили, что любые пестициды смертельны для нас

Пестициды уже не первый раз связывают с развитием ряда серьезных заболеваний, выделяя конкретных вредителей из их числа. Однако последние исследование показало, что они все одинаково опасны, а безопасных уровней воздействия вовсе не существует.

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Широкое использование пестицидов по всему миру может привести к сотням тысяч новых случаев заболевания раком, говорится в новом исследовании. Ученые выяснили, что воздействие пестицидов представляет значительный риск для здоровья не только работников ферм, но и всего окружающего населения, проводя параллель с опасностью курения сигарет рядом с другими людьми, пишет The Hill.

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Исследователи уже давно обеспокоены связью между пестицидами и различными видами рака. Ранее в этом году ученые из Эндокринного общества и Международной сети по ликвидации загрязнителей заявили, что безопасного уровня воздействия многих распространенных пестицидов вовсе не существует. Эти химикаты были связаны с раком легких, поджелудочной железы, толстой кишки и крови как у детей, так и у взрослых.

Важно

Обработанные поля несут в себе угрозу: пестициды связали с развитием болезни Паркинсона

Глифосат, известный как Roundup, признан Всемирной организацией здравоохранения потенциально опасным и влияющим на развитие рака, что привело к призывам сторонников общественного здравоохранения запретить его использование.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Cancer Control and Society, ученые применили комплексный подход, изучающий совокупный риск от применения нескольких пестицидов, а не сосредоточенный на отдельных химических веществах или конкретных популяциях. Исайн Запата из Университета Роки-Виста, соавтор исследования, подчеркнул, что люди обычно подвергаются воздействию целой смеси пестицидов, что повышает общий риск.

Их научная работа предполагает, что менее известные пестициды могут быть столь же вредны, как и более изученные, такие как глифосат, и ее авторы призывают к более широкому контролю со стороны регулирующих органов. Это исследование, первое в своем роде исследование на уровне всего населения, выявило значительные региональные различия в уровне заболеваемости раком. Оно выявило 154 000 случаев рака в год в районах с высоким уровнем использования пестицидов, таких как кукурузный пояс Среднего Запада, по сравнению с такими регионами, как Великие равнины. Во Флориде с ее крупной сельскохозяйственной промышленностью также отметились повышенные показатели рака мочевого пузыря и рака крови, связанные с использованием пестицидов.

Исследование выявило самую сильную связь между воздействием пестицидов и раком крови, таким как лейкемия и неходжкинская лимфома, с показателями, сопоставимыми с курением. Полученные данные свидетельствуют о том, что будущие покупатели жилья могут учитывать риск воздействия пестицидов наряду с другими факторами, такими как качество школьного образования и рынок труда, при выборе подходящего места для жизни.

Исследователи призывают к повышению осведомленности общественности и более скептическому подходу к регулированию безопасности пестицидов. Сапата размышлял о личном влиянии полученных результатов, выражая беспокойство за фермеров, которые сталкиваются с подобными рисками, чтобы обеспечить продовольствием других людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выявили содержание кадмия и свинца в шоколадных продуктах. Проведя последнее исследование, некомерческая организация Consumer Reports уже потребовала от большого производителя шоколада предоставить план по снижению содержания опасных металлов в своей продукции.

Также Фокус писал о настоящих сроках годности бутилированной воды. Интересуетесь, можно ли пить воду из бутылки, которую вы откопали у себя из старых запасов? Вот что вам нужно знать перед тем как ее открыть.

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