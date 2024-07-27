Безпечних видів немає: вчені з'ясували, що будь-які пестициди смертельні для нас

Пестициди вже не вперше пов'язують із розвитком низки серйозних захворювань, виокремлюючи конкретних шкідників з їх числа. Однак останні дослідження показали, що вони всі однаково небезпечні, а безпечних рівнів впливу зовсім не існує.

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Широке використання пестицидів по всьому світу може призвести до сотень тисяч нових випадків захворювання на рак, йдеться в новому дослідженні. Вчені з'ясували, що вплив пестицидів становить значний ризик для здоров'я не тільки працівників ферм, а й усього навколишнього населення, проводячи паралель із небезпекою паління цигарок поруч з іншими людьми, пише The Hill.

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Дослідники вже давно стурбовані зв'язком між пестицидами та різними видами раку. Раніше цього року вчені з Ендокринного товариства та Міжнародної мережі з ліквідації забруднювачів заявили, що безпечного рівня впливу багатьох поширених пестицидів зовсім не існує. Ці хімікати були пов'язані з раком легенів, підшлункової залози, товстої кишки і крові як у дітей, так і у дорослих.

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Гліфосат, відомий як Roundup, визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я потенційно небезпечним і таким, що впливає на розвиток раку, що призвело до закликів прихильників громадської охорони здоров'я заборонити його використання.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Cancer Control and Society, вчені застосували комплексний підхід, що вивчає сукупний ризик від застосування декількох пестицидів, а не зосереджений на окремих хімічних речовинах або конкретних популяціях. Ісайн Запата з Університету Рокі-Віста, співавтор дослідження, підкреслив, що люди зазвичай піддаються впливу цілої суміші пестицидів, що підвищує загальний ризик.

Їхня наукова робота припускає, що менш відомі пестициди можуть бути настільки ж шкідливими, як і більш вивчені, такі як гліфосат, і її автори закликають до ширшого контролю з боку регулюючих органів. Це дослідження, перше у своєму роді дослідження на рівні всього населення, виявило значні регіональні відмінності в рівні захворюваності на рак. Воно виявило 154 000 випадків раку на рік у районах із високим рівнем використання пестицидів, таких як кукурудзяний пояс Середнього Заходу, порівняно з такими регіонами, як Великі рівнини. У Флориді з її великою сільськогосподарською промисловістю також відзначилися підвищені показники раку сечового міхура і раку крові, пов'язані з використанням пестицидів.

Дослідження виявило найсильніший зв'язок між впливом пестицидів і раком крові, таким як лейкемія і неходжкінська лімфома, з показниками, порівнянними з курінням. Отримані дані свідчать про те, що майбутні покупці житла можуть враховувати ризик впливу пестицидів поряд з іншими факторами, такими як якість шкільної освіти та ринок праці, при виборі відповідного місця для життя.

Дослідники закликають до підвищення обізнаності громадськості та більш скептичного підходу до регулювання безпеки пестицидів. Сапата розмірковував про особистий вплив отриманих результатів, висловлюючи занепокоєння за фермерів, які стикаються з подібними ризиками, щоб забезпечити продовольством інших людей.

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