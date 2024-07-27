Опасность полуночного загара: ученые рассказали, как синий свет уничтожает нашу кожу

В эпоху цифровых технологий сложно найти человека, который не проводит хотя бы по паре часов в день за каким-либо экраном. Однако свет источаемый им, который раньше считался вредным для наших глаз, оказался губительным и для нашего тела.

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Социальные сети пестрят сообщениями о том, как повседневные привычки, в том числе воздействие синего света от электронных устройств, могут повлиять на здоровье нашей кожи. Синий свет, входящий в спектр видимого света, излучается в основном солнечным светом, но такие устройства, как телефоны, ноутбуки и телевизоры, также излучают его в значительно меньших количествах. О том насколько он вреден для нашей кожи пишет The Conversation.

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Учитывая среднестатистическое время, проводимое за этими устройствами, среди ученых растет обеспокоенность по поводу воздействия синего света на кожу. Имеющиеся у них данные свидетельствуют о том, что синий свет может оказывать несколько эффектов на нашу кожу, утверждает Майкл Фриман, доцент кафедры дерматологии Университета Бонда.

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Одна из основных проблем — усиление пигментации. Так, исследование, опубликованное в журнале CED, показало, что воздействие синего света стимулирует выработку меланина, что может усугубить гиперпигментацию, особенно у людей с темным цветом кожи.

Кроме того, синий свет может разрушать коллаген, важный белок для структуры кожи, что потенциально ускоряет образование морщин, хотя этот эффект значительно снижается, если держать устройства на расстоянии более 10 см от кожи.

Синий свет также может нарушать сон, что косвенно влияет на здоровье кожи. Подавляя мелатонин — гормон, регулирующий сон, воздействие синего света перед сном может привести к недосыпанию. Недостаток сна может усугубить такие кожные заболевания, как акне, экзема и розацеа, повысить уровень кортизола (гормона стресса, разрушающего коллаген) и ослабить естественный барьер кожи, сделав ее более подверженной негативному воздействию окружающей среды и сухости.

Индустрия красоты отреагировала на эти опасения, выпустив ряд средств для защиты от синего света, однако эффективность этих средств до сих пор неясна из-за отсутствия тщательных испытаний вне лабораторных условий, заявил Фриман. Единственные средства, которые эффективно блокируют весь свет — это солнцезащитные кремы на минеральной основе и некоторые косметические средства, полностью закрывающие кожу, утверждает ученый. Хотя для полного понимания воздействия синего света на кожу ученым все еще необходимы дополнительные исследования, существующие данные свидетельствуют о том, что он может усугублять ее состояние. Пока же Фриман посоветовал уделять первостепенное внимание хорошей защите от солнца с помощью солнцезащитных кремов широкого спектра действия, сократить время работы с экраном перед сном и использовать настройки ночного режима на устройствах, чтобы минимизировать воздействие синего света.

Ранее Фокус показывал пример, на котором видно, что происходит с кожей, если ее не защищать от солнечных лучей. Неправильная защита от солнца или ее отсутствие может привести к повышенному риску рака кожи, ее обесцвечиванию, включая пигментные пятна, гиперпигментации, веснушкам и морщинам.

А также Фокус рассказывал о том, на что следует обратить внимание при самодиагностике заболеваний кожи. Рак кожи это скрытый смертельно опасный недуг, умеющем появляться на любом участке человеческого тела, от неприметных подошв ног до потайных углублений под ногтями.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.