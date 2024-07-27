Небезпека опівнічної засмаги: вчені розповіли, як синє світло знищує нашу шкіру

В епоху цифрових технологій складно знайти людину, яка не проводить хоча б по кілька годин на день за будь-яким екраном. Однак світло, що випромінюється ним, яке раніше вважалося шкідливим для наших очей, виявилося згубним і для нашого тіла.

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Соціальні мережі рясніють повідомленнями про те, як повсякденні звички, зокрема вплив синього світла від електронних пристроїв, можуть вплинути на здоров'я нашої шкіри. Синє світло, що входить до спектра видимого світла, випромінюється переважно сонячним світлом, але такі пристрої, як телефони, ноутбуки та телевізори, також випромінюють його в значно менших кількостях. Про те наскільки воно шкідливе для нашої шкіри пише The Conversation.

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З огляду на середньостатистичний час, проведений за цими пристроями, серед учених зростає стурбованість з приводу впливу синього світла на шкіру. Наявні в них дані свідчать про те, що синє світло може чинити кілька ефектів на нашу шкіру, стверджує Майкл Фріман, доцент кафедри дерматології Університету Бонда.

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Одна з основних проблем — посилення пігментації. Так, дослідження, опубліковане в журналі CED, засвідчило, що вплив синього світла стимулює вироблення меланіну, що може посилити гіперпігментацію, особливо у людей з темним кольором шкіри.

Крім того, синє світло може руйнувати колаген, важливий білок для структури шкіри, що потенційно прискорює утворення зморшок, хоча цей ефект значно знижується, якщо тримати пристрої на відстані понад 10 см від шкіри.

Синє світло також може порушувати сон, що побічно впливає на здоров'я шкіри. Пригнічуючи мелатонін — гормон, що регулює сон, вплив синього світла перед сном може призвести до недосипання. Нестача сну може посилити такі шкірні захворювання, як акне, екзема і розацеа, підвищити рівень кортизолу (гормону стресу, що руйнує колаген) та послабити природний бар'єр шкіри, зробивши її більш схильною до негативного впливу довкілля й сухості.

Індустрія краси відреагувала на ці побоювання, випустивши низку засобів для захисту від синього світла, проте ефективність цих засобів досі незрозуміла через відсутність ретельних випробувань поза лабораторними умовами, заявив Фріман. Єдині засоби, які ефективно блокують усе світло, — це сонцезахисні креми на мінеральній основі та деякі косметичні засоби, що повністю закривають шкіру, стверджує вчений. Хоча для повного розуміння впливу синього світла на шкіру вченим все ще необхідні додаткові дослідження, наявні дані свідчать про те, що воно може погіршувати її стан. Поки ж Фріман порадив приділяти першочергову увагу гарному захисту від сонця за допомогою сонцезахисних кремів широкого спектра дії, скоротити час роботи з екраном перед сном і використовувати налаштування нічного режиму на пристроях, щоб мінімізувати вплив синього світла.

Раніше Фокус показував приклад, на якому видно, що відбувається зі шкірою, якщо її не захищати від сонячних променів. Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включно з пігментними плямами, гіперпігментації, ластовиння і зморшок.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.