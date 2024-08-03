Проявились лишь спустя годы: ученые открыли новые опасные последствия COVID-19

Вирус COVID-19 навсегда изменил привычный нам мир и до сих пор напоминает миллионам людей о себе. Однако недавно ученые выявили ряд опасных и долгосрочных осложнений, возникающих у переболевших им людей.

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Недавнее исследование показало, что многие люди, госпитализированные с COVID-19, продолжают испытывать когнитивные и психиатрические проблемы даже спустя два-три года после первичного заражения. Новые и опасные последствия заражения вирусом пополнили уже существующий и растущий список отпечатков, которые он оставляет на нашем организме, пишет University of Oxford.

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Исследование, опубликованное в журнале Lancet Psychiatry и проведенное учеными из Оксфордского университета и Университета Лестера в рамках исследования PHOSP-COVID, выявило стойкий и значительный характер этих симптомов, а также возникновение новых проблем спустя долгое время после первого появления вируса. В исследовании приняли участие 475 человек, которые прошли серию когнитивных тестов на компьютере и сообщили о симптомах депрессии, тревоги, усталости и субъективных проблемах с памятью.

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Участников также спрашивали об изменениях в их профессиональной деятельности и причинах этих изменений. Результаты показали, что через два-три года после инфицирования участники значительно хуже справлялись с когнитивными тестами, в среднем на 10 баллов IQ. Кроме того, многие отмечали тяжелые симптомы депрессии (20%), тревоги (12%), усталости (25%) и проблем с памятью (25%), причем со временем эти симптомы лишь усугублялись.

Исследование также показало, что, хотя некоторые симптомы присутствовали через шесть месяцев после заражения, новые симптомы часто появлялись спустя годы, особенно у тех, кто уже переживал подобные последствия. Это говорит о том, что ранние симптомы могут предсказывать последующие, более серьезные проблемы, что подчеркивает важность своевременного лечения, считают авторы.

Более 25% участников сообщили о смене профессии из-за плохого самочувствия, причем когнитивные нарушения были более значимым фактором, чем депрессия или тревога. Доктор Максим Такет, возглавлявший исследование, выделил особую важность понимания долгосрочных мозговых симптомов, которые испытывают люди после госпитализации с COVID-19. "Эти результаты помогают нам понять, какое бремя испытывают люди спустя годы после госпитализации, кто подвержен наибольшему риску, и как эти последствия влияют на их трудоспособность. Это важно как для политиков, так и для клиницистов, а также для выбора профилактических мер лечения", — сказал доктор Такет.

Профессор Пол Харрисон из Оксфордского университета и профессор Крис Брайтлинг из Университета Лестера подчеркнули необходимость проведения дополнительных исследований и принятия эффективных мер для устранения этих долгосрочных когнитивных и психиатрических последствий. Исследователи также отметили, что выборка исследования состояла из людей, госпитализированных во время первой волны пандемии, которые не были привиты на момент заражения. Полученные результаты не могут быть обобщены на тех, кто не нуждался в госпитализации или же был вакцинирован.

Когнитивные нарушения после тяжелых заболеваний, включая вирусные инфекции, не являются беспрецедентными. Исследования показали, что тяжелые заболевания могут приводить к долгосрочным когнитивным нарушениям из-за различных факторов, таких как воспаление и длительное пребывание в больнице. Однако понимание этих механизмов крайне важно для разработки эффективных мер, способствующих выздоровлению переболевших вирусом людей.

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