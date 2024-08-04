Доисторические любовные игры: ученые рассказали, как организмы размножались миллиарды лет назад

Размножение половым путем является обыденностью для современного человека и окружающего его мира. Однако ученые считают, что оно выглядело совсем иначе миллиарды лет назад, зародившись еще до привычных нам животных.

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Половое размножение имеет долгую историю в животном мире, восходящую к самым ранним животным, однако первопроходцы в этом важном акте до сих пор оставались неизвестными для науки. Исследователи считают, что первые животные, размножавшиеся половым путем, появились, скорее всего, в течение последних 800 миллионов лет и практиковали они это еще задолго до выхода из воды, пишет Live Science.

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Эти ранние существа, напоминающие современных губок, обитали в океане. Сегодняшние их представители размножаются, выпуская в воду сперматозоиды и яйцеклетки, которые затем соединяются и образуют новые личинки. Однако половое размножение появилось еще до появления этих древних созданий. Формы жизни участвовали в половом размножении задолго до появления животных такими, как мы их знаем сегодня.

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Джон Логсдон, доцент биологии в Университете Айовы, объясняет, что половое размножение характеризуется мейозом — типом деления клеток, в результате которого образуются репродуктивные клетки у эукариот, к которым относятся животные, растения и грибы. "Совершенно очевидно, что все эукариоты либо обладали способностью к мейозу, либо обладают ею", — отметил Логсдон, предположив, что общий предок всех эукариотов, вероятно, занимался половым размножением около 2 миллиардов лет назад.

Понятие секса у древних организмов отличается от интимного внутреннего оплодотворения, наблюдаемого у человека и многих других животных. Самые ранние свидетельства такого совокупления ученые ищут в девонском периоде, в частности у плакодерм, таких как Microbrachius dicki. Джон Лонг, профессор палеонтологии из Университета Флиндерса в Австралии, описывает, как эти рыбы, жившие между 419,2 и 358,9 миллионами лет назад, имели специализированные структуры для внутреннего оплодотворения. У самцов были застежки для оплодотворения самок, у которых были соответствующие генитальные пластины. Ископаемые свидетельствуют о том, что эти рыбы спаривались бок о бок в позе, напоминающей странный танец.

Половое размножение имеет значительные преимущества перед бесполым. Оно обеспечивает генетическую вариативность, что повышает способность вида адаптироваться к изменениям окружающей среды и сопротивляться болезням. Половая репродукция означает, что генетический состав потомства более разнообразен, чем у бесполых существ, которые просто клонируют себя, поэтому вероятность того, что вся популяция вида будет уничтожена болезнями, гораздо ниже.

Генетическое разнообразие имеет решающее значение для выживания. Оно не только повышает устойчивость к патогенам, но и увеличивает шансы на выживание в условиях изменений окружающей среды, таких как климатические сдвиги или химические изменения, вызванные, например, извержениями вулканов.

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