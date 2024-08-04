Доісторичні любовні ігри: вчені розповіли, як організми розмножувалися мільярди років тому

Розмноження статевим шляхом є буденністю для сучасної людини та навколишнього світу. Однак учені вважають, що воно мало зовсім інший вигляд мільярди років тому, зародившись ще до звичних нам тварин.

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Статеве розмноження має довгу історію в тваринному світі, висхідну до найбільш ранніх тварин, проте першопрохідці в цьому важливому акті досі залишалися невідомими для науки. Дослідники вважають, що перші тварини, які розмножувалися статевим шляхом, з'явилися, найімовірніше, протягом останніх 800 мільйонів років і практикували вони це ще задовго до виходу з води, пише Live Science.

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Ці ранні істоти, що нагадують сучасних губок, мешкали в океані. Сьогоднішні їхні представники розмножуються, випускаючи у воду сперматозоїди та яйцеклітини, які потім з'єднуються й утворюють нові личинки. Однак статеве розмноження з'явилося ще до появи цих древніх створінь. Форми життя брали участь у статевому розмноженні задовго до появи тварин такими, як ми їх знаємо сьогодні.

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Джон Логсдон, доцент біології в Університеті Айови, пояснює, що статеве розмноження характеризується мейозом — типом ділення клітин, унаслідок якого утворюються репродуктивні клітини у еукаріотів, до яких належать тварини, рослини та гриби. "Цілком очевидно, що всі еукаріоти або володіли здатністю до мейозу, або володіють нею", — зазначив Логсдон, припустивши, що загальний предок усіх еукаріотів, ймовірно, займався статевим розмноженням близько 2 мільярдів років тому.

Поняття сексу в стародавніх організмів відрізняється від інтимного внутрішнього запліднення, що спостерігається в людини та багатьох інших тварин. Найбільш ранні свідчення такого злягання вчені шукають у девонському періоді, зокрема у плакодерм, таких як Microbrachius dicki. Джон Лонг, професор палеонтології з Університету Фліндерса в Австралії, описує, як ці риби, що жили між 419,2 і 358,9 мільйонами років тому, мали спеціалізовані структури для внутрішнього запліднення. У самців були застібки для запліднення самок, у яких були відповідні генітальні пластини. Викопні свідчать про те, що ці риби спаровувалися пліч-о-пліч у позі, що нагадує дивний танець.

Статеве розмноження має значні переваги перед нестатевим. Воно забезпечує генетичну варіативність, що підвищує здатність виду адаптуватися до змін довкілля та чинити опір хворобам. Статева репродукція означає, що генетичний склад потомства є більш різноманітним, ніж у нестатевих істот, які просто клонують себе, тож імовірність того, що вся популяція виду буде знищена хворобами, є набагато нижчою.

Генетична різноманітність має вирішальне значення для виживання. Воно не тільки підвищує стійкість до патогенів, а й збільшує шанси на виживання в умовах змін довкілля, як-от кліматичні зрушення або хімічні зміни, спричинені, наприклад, виверженнями вулканів.

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