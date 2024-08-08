С изменением климата каждого из нас ждет "горящий мозг": при чем тут лесные пожары

С наступлением глобального потепления лесные пожары становятся все более обыденным и частым явлением. Но помимо уничтожения важнейших экосистем, эти пожары несут в себе серьезную угрозу нашему здоровью, даже если мы находимся далеко.

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Дым от лесных пожаров — значительный загрязнитель воздуха, также связанный с серьезными проблемами со здоровьем у миллионов людей, включая инфаркты, инсульты и легочные заболевания. Сезон пожаров несет в себе и другие опасности, влияя не только на наше физическое состояние из-за хронических и постоянных задымлений. Эти явления, называемые "горящим мозгом", являются относительно новым феноменом, и новые исследования лишь начинают выявлять их влияние на наше самочувствие, пишет The Guardian.

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Последнее исследование, опубликованная в журнале Environmental Health Perspectives, выяснило, что дым от лесных пожаров может негативно влиять на здоровье мозга и наши когнитивные функции. Загрязнение мелкодисперсными частицами (PM2.5) от лесных пожаров более токсично, чем другие источники загрязнения воздуха, возможно, из-за высокого содержания полициклических ароматических углеводородов (PAHs) и других нейротоксичных частиц, как считают ученые.

Эти частицы могут достигать мозга, вызывая воспаление и окислительный стресс, что повышает риск развития болезни Альцгеймера, деменции и болезни Паркинсона. Исследования также показали, что вероятность постановки нового диагноза "деменция" увеличивается на 21% при увеличении содержания частиц лесных пожаров на 1 мкг. Нейровоспаление, вызванное дымом лесных пожаров, также может ухудшить память и обучение.

Другое исследование Университета Нью-Мексико обнаружило, что резкое повышение уровня загрязнения воздуха, например во время лесных пожаров, приводит к воспалению в гиппокампе, которое сохраняется в течение месяца после воздействия. Это может объяснить, почему воздействие дыма коррелирует с ухудшением концентрации, принятия решений и успеваемости. Например, в исследовании 2020 года, опубликованном в журнале Journal of Development Economics и проведенном профессором Джошем Граффом Зивином из Университета Сан-Диего, было отмечено снижение результатов экзаменов студентов на 0,6 балла в периоды задымленности.

В то же время, больше всего последствия лесных пожаров для психического здоровья распространяются на депрессию и тревожность. Воспаление мозга, вызванное дымом, может способствовать развитию аффективных расстройств, а стресс и травмы, полученные в результате лесных пожаров, могут усугубить эти состояния. Доктор Джиоти Мишра из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружила, что люди, подвергшиеся воздействию пожара в лагере в 2018 году, испытывали высокий уровень ПТСР, тревоги и депрессии, причем даже те, кто пострадал косвенно, отмечали усиление проблем с психическим здоровьем.

Борьба с последствиями лесных пожаров для психического здоровья включает как индивидуальные, так и общественные стратегии. Индивидуальные меры включают использование очистителей воздуха, уборку жилых помещений, ношение масок и ограничение пребывания на открытом воздухе в периоды задымления. Общественные же меры, такие как предоставление бесплатного доступа к крытым центрам отдыха, могут облегчить изоляцию и беспокойство. Превентивные меры, такие как сокращение выбросов парниковых газов для сдерживания глобального потепления и инвестирование в профилактику лесных пожаров и оздоровление лесов, необходимы для смягчения этих сложных последствий, считают ученые.

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