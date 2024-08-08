Зі зміною клімату на кожного з нас чекає "пекельний мозок": до чого тут лісові пожежі

З настанням глобального потепління лісові пожежі стають дедалі буденнішим і частішим явищем. Але крім знищення найважливіших екосистем, ці пожежі несуть у собі серйозну загрозу нашому здоров'ю, навіть якщо ми перебуваємо далеко.

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Дим від лісових пожеж — значний забруднювач повітря, також пов'язаний із серйозними проблемами зі здоров'ям у мільйонів людей, включно з інфарктами, інсультами та легеневими захворюваннями. Сезон пожеж несе в собі й інші небезпеки, впливаючи не тільки на наш фізичний стан через хронічні та постійні задимлення. Ці явища, звані "пекельним мозком", є відносно новим феноменом і нові дослідження лише починають виявляти їхній вплив на наше самопочуття, пише The Guardian.

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Останнє дослідження, опубліковане в журналі Environmental Health Perspectives, з'ясувало, що дим від лісових пожеж може негативно впливати на здоров'я мозку та наші когнітивні функції. Забруднення дрібнодисперсними частинками (PM2.5) від лісових пожеж є більш токсичним, ніж інші джерела забруднення повітря, можливо, через високий вміст поліциклічних ароматичних вуглеводнів (PAHs) та інших нейротоксичних часток, як вважають учені.

Ці частинки можуть досягати мозку, спричиняючи запалення та окислювальний стрес, що підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера, деменції та хвороби Паркінсона. Дослідження також показали, що ймовірність постановки нового діагнозу "деменція" збільшується на 21% при збільшенні вмісту частинок лісових пожеж на 1 мкг. Нейрозапалення, спричинене димом лісових пожеж, також може погіршити пам'ять і навчання.

Інше дослідження Університету Нью-Мексико виявило, що різке підвищення рівня забруднення повітря, наприклад під час лісових пожеж, призводить до запалення в гіпокампі, яке зберігається протягом місяця після впливу. Це може пояснити, чому вплив диму корелює з погіршенням концентрації, прийняттям рішень і успішністю. Наприклад, у дослідженні 2020 року, опублікованому в журналі Journal of Development Economics і проведеному професором Джошем Граффом Зівіном із Університету Сан-Дієго, було відзначено зниження результатів іспитів студентів на 0,6 бала в періоди задимленості.

Найбільше наслідки лісових пожеж для психічного здоров'я поширюються на депресію та тривожність. Запалення мозку, спричинене димом, може сприяти розвитку афективних розладів, а стрес і травми, отримані внаслідок лісових пожеж, можуть посилити ці стани. Доктор Джіоті Мішра з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявила, що люди, які зазнали впливу пожежі в таборі 2018 року, мали високий рівень ПТСР, тривоги і депресії, причому навіть ті, хто постраждав побічно, зазначали посилення проблем із психічним здоров'ям.

Боротьба з наслідками лісових пожеж для психічного здоров'я охоплює як індивідуальні, так і громадські стратегії. Індивідуальні заходи включають використання очищувачів повітря, прибирання житлових приміщень, носіння масок і обмеження перебування на відкритому повітрі в періоди задимлення. Громадські ж заходи, такі як надання безоплатного доступу до критих центрів відпочинку, можуть полегшити ізоляцію та занепокоєння. Превентивні заходи, як-от скорочення викидів парникових газів для стримування глобального потепління та інвестування в профілактику лісових пожеж і оздоровлення лісів, необхідні для пом'якшення цих складних наслідків, вважають учені.

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