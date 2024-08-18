Абсолютно безопасен: ученые назвали метод уничтожения опасного и заразного вируса

На фоне последних вспышек различных опасных для человечества вирусов, внимание науки приковано к способам их распространения, одним из которых являются продукты. Однако недавно ученые обнаружили ряд продуктов, которые уничтожают любые следы вируса до того, как он успевает заразить наш организм.

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Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) подтвердило, что пастеризация эффективно уничтожает вирус птичьего гриппа H5N1 в молоке и других молочных продуктах, делая их абсолютно безопасными для употребления человеком на фоне опасений, что вирус может распространяться подобным образом. Это заключение было сделано после второго раунда всесторонних испытаний, целью которых была оценка безопасности этих продуктов в контексте продолжающихся опасений по поводу заразности птичьего гриппа, пишет Food Safety News.

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Хотя пастеризация доказала свою эффективность в проведенных исследованиях, FDA предупреждает, что сырое молоко по-прежнему представляет опасность, поскольку вирус может сохраниться в непастеризованных продуктах. Выводы FDA основаны на подробном изучении розничных образцов, проведенном в сотрудничестве со Службой сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США (ARS).

В ходе этого исследования 167 молочных продуктов, включая пастеризованное жидкое молоко, сыры, сливочный сыр, масло, мороженое и выдержанный сыр из сырого молока, были проверены на наличие вируса H5N1. Результаты показали, что ни в одном из этих образцов не было обнаружено жизнеспособного вируса, что подчеркивает надежность пастеризации в плане противодействия распространения вируса. Результаты последнего исследования совпадают с первоначальными выводами и подтверждают безопасность потребления пастеризованных молочных продуктов. FDA и USDA-ARS готовятся опубликовать эти результаты в рецензируемом журнале, чтобы внести вклад в понимание научным сообществом безопасности пищевых продуктов в связи с птичьим гриппом.

Этот шаг крайне важен, поскольку мир продолжает бороться со вспышкой птичьего гриппа во многих странах, которые уже привели к значительным потерям домашней птицы и некоторым случаям заражения людей, хотя ни один из них не был связан с потреблением молочных продуктов.

Несмотря на эти обнадеживающие результаты, вспышка птичьего гриппа остается серьезной проблемой, поскольку с начала 2022 года более 100 миллионов птиц пострадали на территории 48 штатов одних лишь США. Центр по контролю и профилактике заболеваний также сообщил о 14 случаях птичьего гриппа у людей, причем большинство из них связано с употреблением птицы, а не молочных продуктов. По мере приближения осенней миграции диких птиц эксперты ожидают новых вспышек заболевания, что делает необходимым постоянную бдительность общественных организаций в отношении здоровья людей и животных.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп опасен не только для птиц. Все больше млекопитающих страдают от этого вируса.

Также Фокус писал о первом зарегистрированном случае нападения грибка на человека в Индии. Смертельный для растений грибок три месяца медленно убивал грибника, пока последний не обратился за медицинской помощью.

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