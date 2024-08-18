Абсолютно безпечний: учені назвали метод знищення небезпечного і заразного вірусу

На тлі останніх спалахів різноманітних небезпечних для людства вірусів, увага науки прикута до способів їх розповсюдження, одним з яких є продукти. Однак нещодавно вчені виявили низку продуктів, які знищують будь-які сліди вірусу до того, як він встигає заразити наш організм.

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Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) підтвердило, що пастеризація ефективно знищує вірус пташиного грипу H5N1 у молоці та інших молочних продуктах, роблячи їх абсолютно безпечними для вживання людиною на тлі побоювань, що вірус може поширюватися подібним чином. Цей висновок було зроблено після другого раунду всебічних випробувань, метою яких було оцінити безпеку цих продуктів у контексті триваючих побоювань з приводу заразності пташиного грипу, пише Food Safety News.

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Хоча пастеризація довела свою ефективність у проведених дослідженнях, FDA попереджає, що сире молоко, як і раніше, становить небезпеку, оскільки вірус може зберегтися в непастеризованих продуктах. Висновки FDA ґрунтуються на докладному вивченні роздрібних зразків, проведеному у співпраці зі Службою сільськогосподарських досліджень Міністерства сільського господарства США (ARS).

Під час цього дослідження 167 молочних продуктів, включно з пастеризованим рідким молоком, сирами, вершковим сиром, маслом, морозивом і витриманим сиром із сирого молока, було перевірено на наявність вірусу H5N1. Результати показали, що в жодному з цих зразків не було виявлено життєздатного вірусу, що підкреслює надійність пастеризації в плані протидії поширенню вірусу. Результати останнього дослідження збігаються з початковими висновками і підтверджують безпеку споживання пастеризованих молочних продуктів. FDA і USDA-ARS готуються опублікувати ці результати в рецензованому журналі, щоб зробити внесок у розуміння науковою спільнотою безпеки харчових продуктів у зв'язку з пташиним грипом.

Цей крок вкрай важливий, оскільки світ продовжує боротися зі спалахом пташиного грипу в багатьох країнах, що вже призвели до значних втрат свійської птиці та деяких випадків зараження людей, хоча жоден з них не був пов'язаний зі споживанням молочних продуктів.

Незважаючи на ці обнадійливі результати, спалах пташиного грипу залишається серйозною проблемою, оскільки від початку 2022 року понад 100 мільйонів птахів постраждали на території 48 штатів одних лише США. Центр з контролю і профілактики захворювань також повідомив про 14 випадків пташиного грипу в людей, причому більшість із них пов'язана з вживанням птиці, а не молочних продуктів. У міру наближення осінньої міграції диких птахів експерти очікують на нові спалахи захворювання, що робить необхідним постійну пильність громадських організацій щодо здоров'я людей і тварин.

Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип небезпечний не тільки для птахів. Дедалі більше ссавців страждають від цього вірусу.

Також Фокус писав про перший зареєстрований випадок нападу грибка на людину в Індії. Смертельний для рослин грибок три місяці повільно вбивав грибника, поки останній не звернувся по медичну допомогу.

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