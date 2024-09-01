Третья сторона войны: в местах боевых действий в Украине процветают бактерии-мутанты

Различные инфекции в местах ведения боевых действий не являются редкостью, однако ситуация, которая сложилась в Украине, заставила ученых всерьез обеспокоиться. Они заявили, что именно там начали появляться бактерии, которые крайне резистентны к самым сильным антибиотикам и попросту не поддаются лечению.

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В ноябре 2022 года врачи больницы Святого Георгия на юге Лондона столкнулись с серьезной проблемой при лечении 35-летнего солдата, эвакуированного с полей сражений на Украине. Первоначально основное внимание уделялось лечению его обширных осколочных ранений, однако ситуация обострилась, когда в глубине его ран была обнаружена опасная бактериальная инфекция. Ситуация омрачилась еще больше, когда врачи осознали, что бактерия, поселившаяся в ране, является не простой и не поддается лечению доступными антибиотиками, пишет The Sunday Times.

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Несмотря на агрессивный режим лечения, включающий пять антибиотиков, инфекция сохранялась в ноге солдата. В отчаянной попытке врачи обратились к колистину, мощному антибиотику с тяжелыми побочными эффектами, но к их удивлению и этого оказалось недостаточно. В итоге, чтобы спасти жизнь солдата, ему пришлось ампутировать ногу по колено. Этот случай стал словно отчетливым звонком, предзнаменующим растущую опасность антибиотикорезистентных бактерий — проблему, которая повисла над медицинской наукой во всем мире уже на протяжении нескольких десятилетий.

Рост устойчивости к противомикробным препаратам (ПМП), которую эксперты, такие как доктор Люк Мур, консультант по инфекционным заболеваниям в больнице Челси и Вестминстер, часто называют "тихой пандемией", стал неотложной проблемой глобального здравоохранения. Устойчивые к антибиотикам инфекции, которые раньше были лишь отдаленной проблемой, теперь угрожают эффективности даже рутинных медицинских процедур. Доктор Мур подчеркнул серьезность ситуации, заявив, что если не решить эту проблему, то она может поставить под угрозу всю систему здравоохранения, включая простые хирургические операции и лечение рака, которые в значительной степени зависят от антибиотиков для предотвращения инфекций.

Этот тревожный случай в больнице Святого Георгия далеко не единичен. Сообщения из других стран, таких как Норвегия, Нидерланды и Германия, где также проходили лечение солдаты из Украины, указывают на аналогичную картину высокоустойчивых инфекций. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases и проведенное Кристианом Рисбеком, профессором клинической бактериологии Лундского университета в Швеции, выявило тревожные уровни устойчивости к антибиотикам у пациентов, проходивших лечение в украинских больницах. Оно показало, что в девяти из 141 образца бактерии были устойчивы ко всем имеющимся антибиотикам. Хаос в охваченных войной регионах, где инфекционный контроль сильно нарушен, усугубляет распространение этих супербактерий, поражающих как солдат, так и гражданских лиц. В основе проблемы лежит способность бактерий быстро эволюционировать и обмениваться генами устойчивости, особенно в условиях частого применения антибиотиков, например в прифронтовых больницах и полевых условиях.

Как объясняет Крейг Маклин, профессор эволюции и микробиологии Оксфордского университета, чрезмерное использование антибиотиков ускоряет этот эволюционный процесс. В больницах, где инфекции — обычное дело, частое использование антибиотиков создает идеальные условия для развития и распространения устойчивых бактерий. Эта проблема, которая раньше была редкостью, становится все более распространенной с ростом числа назначений антибиотиков. Масштабы угрозы , очень серьезны и правительственный обзор Великобритании еще 2014 года предсказал, что к 2050 году устойчивые супербактерии могут убивать десять миллионов человек в год. Однако последние данные свидетельствуют о том, что этот кризис уже наступил. В исследовании 2022 года, опубликованном в журнале The Lancet, сообщается, что 4,95 миллиона смертей в 2019 году будут связаны с лекарственно-устойчивыми бактериальными инфекциями, причем 1,27 миллиона — непосредственно с супербактериями. Только в Англии в 2022 году более 58 000 человек заразились антибиотикорезистентными инфекциями, что на 4% больше, чем в предыдущем году.

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Несмотря на серьезность ситуации, поиск новых антибиотиков застопорился. С 1980-х годов не было открыто ни одного нового класса антибиотиков, а фармацевтические компании неохотно вкладывают средства в исследования антибиотиков из-за ограниченной рентабельности и высокого риска развития резистентности. В ответ на это предпринимаются определенные усилия по поиску альтернативных методов лечения и совершенствованию диагностических инструментов.

Доктор Колин Браун из Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании рассказал об испытании в Бристоле, направленном на снижение резистентности путем изменения антибиотиков, используемых в первичном здравоохранении при инфекциях мочевыводящих путей. Тем временем Дэйм Салли Дэвис, специальный посланник Великобритании по вопросам ПМП, выступает за решительные глобальные действия, включая улучшение диагностики и новые международные соглашения по регулированию использования антибиотиков.

Мировые лидеры должны встретиться на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы решить эту глобальную угрозу здоровью. В ходе дискуссий планируется создать новые дипломатические институты и установить глобальные цели по сокращению использования антибиотиков и разработке новых методов лечения. Такие эксперты, как Джон-Арне Роттинген, генеральный директор Wellcome Trust, подчеркивают важность международного сотрудничества в борьбе с ПМП. Как отметил доктор Мур, хотя единого решения этой проблемы не существует, глобальное сотрудничество необходимо для замедления прогрессирования устойчивости бактерий к антибиотикам и защиты современных систем здравоохранения от краха.

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