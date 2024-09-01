Третя сторона війни: у місцях бойових дій в Україні процвітають бактерії-мутанти

Різноманітні інфекції в місцях ведення бойових дій не є рідкістю, проте ситуація, яка склалася в Україні, змусила вчених серйозно занепокоїтися. Вони заявили, що саме там почали з'являтися бактерії, які вкрай резистентні до найсильніших антибіотиків і просто не піддаються лікуванню.

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У листопаді 2022 року лікарі лікарні Святого Георгія на півдні Лондона зіткнулися з серйозною проблемою під час лікування 35-річного солдата, евакуйованого з полів боїв на Україні. Спочатку основна увага приділялася лікуванню його обширних осколкових поранень, проте ситуація загострилася, коли в глибині його ран було виявлено небезпечну бактеріальну інфекцію. Ситуація затьмарилася ще більше, коли лікарі усвідомили, що бактерія, яка оселилася в рані, є не простою і не піддається лікуванню доступними антибіотиками, пише The Sunday Times.

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Незважаючи на агресивний режим лікування, що включав п'ять антибіотиків, інфекція зберігалася в нозі солдата. У відчайдушній спробі лікарі звернулися до колістину, потужного антибіотика з важкими побічними ефектами, але на їхній подив і цього виявилося недостатньо. У підсумку, щоб врятувати життя солдата, йому довелося ампутувати ногу по коліно. Цей випадок став немов виразним дзвінком, що провіщає зростаючу небезпеку антибіотикорезистентних бактерій — проблему, яка висіла над медичною наукою в усьому світі вже впродовж кількох десятиліть.

Зростання стійкості до протимікробних препаратів (ПМП), яку експерти, як-от доктор Люк Мур, консультант з інфекційних захворювань у лікарні Челсі та Вестмінстер, часто називають "тихою пандемією", стало нагальною проблемою глобальної охорони здоров'я. Стійкі до антибіотиків інфекції, які раніше були лише віддаленою проблемою, тепер загрожують ефективності навіть рутинних медичних процедур. Доктор Мур наголосив на серйозності ситуації, заявивши, що якщо не розв'язати цю проблему, то вона може поставити під загрозу всю систему охорони здоров'я, включно з простими хірургічними операціями та лікуванням раку, які значною мірою залежать від антибіотиків для запобігання інфекціям.

Цей тривожний випадок у лікарні Святого Георгія далеко не поодинокий. Повідомлення з інших країн, таких як Норвегія, Нідерланди та Німеччина, де також проходили лікування солдати з України, вказують на аналогічну картину високостійких інфекцій. Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet Infectious Diseases і проведене Крістіаном Рісбеком, професором клінічної бактеріології Лундського університету у Швеції, виявило тривожні рівні стійкості до антибіотиків у пацієнтів, які проходили лікування в українських лікарнях. Воно показало, що в дев'яти зі 141 зразка бактерії були стійкі до всіх наявних антибіотиків. Хаос в охоплених війною регіонах, де інфекційний контроль сильно порушений, посилює поширення цих супербактерій, що вражають як солдатів, так і цивільних осіб. В основі проблеми лежить здатність бактерій швидко еволюціонувати й обмінюватися генами стійкості, особливо в умовах частого застосування антибіотиків, наприклад у прифронтових лікарнях і польових умовах.

Як пояснює Крейг Маклін, професор еволюції та мікробіології Оксфордського університету, надмірне використання антибіотиків прискорює цей еволюційний процес. У лікарнях, де інфекції — звична справа, часте використання антибіотиків створює ідеальні умови для розвитку і поширення стійких бактерій. Ця проблема, яка раніше була рідкістю, стає дедалі поширенішою зі зростанням кількості призначень антибіотиків. Масштаби загрози дуже серйозні й урядовий огляд Великої Британії ще 2014 року передбачив, що до 2050 року стійкі супербактерії можуть вбивати десять мільйонів людей на рік. Однак останні дані свідчать про те, що ця криза вже настала. У дослідженні 2022 року, опублікованому в журналі The Lancet, повідомляється, що 4,95 мільйона смертей 2019 року будуть пов'язані з лікарсько-стійкими бактеріальними інфекціями, до того ж 1,27 мільйона — безпосередньо з супербактеріями. Тільки в Англії у 2022 році понад 58 000 осіб заразилися антибіотикорезистентними інфекціями, що на 4% більше, ніж у попередньому році.

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Незважаючи на серйозність ситуації, пошук нових антибіотиків застопорився. З 1980-х років не було відкрито жодного нового класу антибіотиків, а фармацевтичні компанії неохоче вкладають кошти в дослідження антибіотиків через обмежену рентабельність і високий ризик розвитку резистентності. У відповідь на це докладаються певні зусилля з пошуку альтернативних методів лікування та вдосконалення діагностичних інструментів.

Доктор Колін Браун з Агентства з безпеки охорони здоров'я Великої Британії розповів про випробування в Брістолі, спрямоване на зниження резистентності шляхом зміни антибіотиків, які використовуються в первинній охороні здоров'я при інфекціях сечовивідних шляхів. Тим часом Дейм Саллі Девіс, спеціальний посланник Великої Британії з питань ПМД, виступає за рішучі глобальні дії, включно з поліпшенням діагностики та новими міжнародними угодами з регулювання використання антибіотиків.

Світові лідери мають зустрітися на Генеральній Асамблеї ООН, щоб вирішити цю глобальну загрозу здоров'ю. Під час дискусій планується створити нові дипломатичні інститути і встановити глобальні цілі зі скорочення використання антибіотиків і розробки нових методів лікування. Такі експерти, як Джон-Арне Роттінген, генеральний директор Wellcome Trust, наголошують на важливості міжнародного співробітництва в боротьбі з ПМП. Як зазначив доктор Мур, хоча єдиного рішення цієї проблеми не існує, глобальна співпраця необхідна для уповільнення прогресування стійкості бактерій до антибіотиків і захисту сучасних систем охорони здоров'я від краху.

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