Предупреждает за 30 лет до развития: ученые создали уникальный тест на наличие болезней сердца

Болезни сердца являются серьезным вызовом системам здравоохранения по всему миру, ежегодно унося десятки тысяч жизней. Их своевременное выявление и лечение являются ключевыми факторами успеха и ученые смогли произвести в этой области революцию, научившись выявлять заболевание за 30 лет до его появления.

Недавнее исследование, ставшее одним из важнейших достижением в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний, показало, что с помощью "трехстороннего" анализа крови можно точно предсказать риск инфаркта или инсульта у пациента на 30 лет вперед. Такие знания позволили ученым создать систему тестирования, которая может спасти миллионы жизней и предупредить людей о будущих проблемах на этапе, когда все это еще не поздно исправить, пишет The New York Post.

Традиционно для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний медицинские работники полагались в основном на анализ холестерина ЛПНП. Однако новый подход ученых включает в себя два дополнительных биомаркера: С-реактивный белок (CRP), показатель воспаления, и липопротеин (а), тип жира в крови. Исследование, охватывающее три десятилетия и включающее почти 30 000 женщин, показало, что высокие уровни этих трех биомаркеров — холестерина, CRP и липопротеина (а) — сильно предсказывают сердечно-сосудистые события.

Результаты научной работы, опубликованные в журнале The New England Journal of Medicine, показали, что эти биомаркеры в совокупности дают более полное представление о здоровье сердца. В исследовании подчеркивается, что у женщин с самым высоким уровнем липопротеина (а) риск сердечно-сосудистых проблем был на 33% выше, а у женщин с повышенным уровнем CRP — на 70%. Доктор Пол Ридкер, ведущий автор исследования, выступает за внедрение этого трехкомпонентного теста в рутинное обследование людей в возрасте 30 и 40 лет. Он подчеркивает важность раннего выявления этих факторов риска, поскольку они часто остаются незамеченными при стандартном обследовании. "Врачи не будут лечить то, что они не измеряют", — отмечает Ридкер, полагая, что включение этих биомаркеров в регулярные обследования может значительно улучшить профилактическое лечение.

Эта разработка способна произвести революцию в оценке сердечно-сосудистого риска, предлагая более тонкий и точный подход, чем традиционный тест на холестерин. Полученные в ходе исследования долгосрочные данные укрепляют позиции в пользу более детального скрининга, который может спасти жизни, выявляя людей с высоким риском за десятилетия до появления симптомов.

Липопротеин (а) генетически обусловлен и значительно варьируется среди различных групп населения. По данным Американской ассоциации сердца, повышенный уровень липопротеина (а) чаще встречается у афроамериканцев, чем у других групп, что может свидетельствовать о необходимости разработки индивидуальных подходов к скринингу на основе генетической предрасположенности. По мере продолжения исследований медицинское сообщество может увидеть сдвиг в сторону более персонализированной медицины, где такие генетические факторы будут играть решающую роль в профилактических медицинских стратегиях, считают ученые.

