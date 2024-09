Попереджає за 30 років до розвитку: вчені створили унікальний тест на наявність хвороб серця

Хвороби серця є серйозним викликом системам охорони здоров'я по всьому світу, щорічно забираючи десятки тисяч життів. Їх своєчасне виявлення і лікування є ключовими факторами успіху, і вчені змогли зробити в цій галузі революцію, навчившись виявляти захворювання за 30 років до його появи.

Related video

Нещодавнє дослідження, що стало одним із найважливіших досягнень у сфері лікування серцево-судинних захворювань, показало, що за допомогою "тристороннього" аналізу крові можна точно передбачити ризик інфаркту або інсульту в пацієнта на 30 років уперед. Такі знання дали змогу вченим створити систему тестування, яка може врятувати мільйони життів і попередити людей про майбутні проблеми на етапі, коли все це ще не пізно виправити, пише The New York Post.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Традиційно для оцінки ризику серцево-судинних захворювань медичні працівники покладалися в основному на аналіз холестерину ЛПНЩ. Однак новий підхід вчених включає в себе два додаткових біомаркери: С-реактивний білок (CRP), показник запалення, і ліпопротеїн (а), тип жиру в крові. Дослідження, що охоплює три десятиліття і охоплює майже 30 000 жінок, показало, що високі рівні цих трьох біомаркерів — холестерину, CRP і ліпопротеїну (а) — сильно пророкують серцево-судинні події.

Результати наукової роботи, опубліковані в журналі The New England Journal of Medicine, показали, що ці біомаркери в сукупності дають більш повне уявлення про здоров'я серця. У дослідженні підкреслюється, що у жінок із найвищим рівнем ліпопротеїну (а) ризик серцево-судинних проблем був на 33% вищим, а у жінок із підвищеним рівнем CRP — на 70%. Доктор Пол Рідкер, провідний автор дослідження, виступає за впровадження цього трикомпонентного тесту в рутинне обстеження людей у віці 30 і 40 років. Він наголошує на важливості раннього виявлення цих факторів ризику, оскільки вони часто залишаються непоміченими під час стандартного обстеження. "Лікарі не лікуватимуть те, що вони не вимірюють", — зазначає Рідкер, вважаючи, що включення цих біомаркерів до регулярних обстежень може значно поліпшити профілактичне лікування.

Ця розробка здатна зробити революцію в оцінці серцево-судинного ризику, пропонуючи більш тонкий і точний підхід, ніж традиційний тест на холестерин. Отримані під час дослідження довгострокові дані зміцнюють позиції на користь більш детального скринінгу, який може врятувати життя, виявляючи людей з високим ризиком за десятиліття до появи симптомів.

Важливо

Запобіжить інфаркту й аритмії: розкрито ідеальний спосіб вживання омега-3 жирів

Ліпопротеїн (а) генетично зумовлений і значно варіюється серед різних груп населення. За даними Американської асоціації серця, підвищений рівень ліпопротеїну (а) частіше трапляється в афроамериканців, ніж в інших груп, що може свідчити про необхідність розробки індивідуальних підходів до скринінгу на основі генетичної схильності. У міру продовження досліджень медичне співтовариство може побачити зрушення в бік більш персоналізованої медицини, де такі генетичні фактори відіграватимуть вирішальну роль у профілактичних медичних стратегіях, вважають учені.

Раніше Фокус писав про п'ять щоденних звичок, які допоможуть зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами, виливаючись у легкі та ефективні кроки зі зміцнення самопочуття нашого центру прийняття рішень.

Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.