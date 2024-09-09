Решающий внешний фактор: ученые выяснили причину частого развития алкоголизма

Алкоголизм и даже просто употребление спиртного являются серьезной глобальной проблемой. Однако ученым удалось найти одну из ключевых причин его развития, что может помочь миллионам людей.

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Недавнее исследование Техасского университета в Эль-Пасо (UTEP) позволило понять, почему употребление алкоголя в социальной среде обычно усиливает чувство счастья и общительности, в то время как употребление алкоголя в одиночестве иногда приводит к грусти или еще большему одиночеству. Ученые обнаружили необычную связь этой среды с нашим серым веществом, пишет Knowridge.

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В исследовании, проведенном под руководством биолога Кюнг-Ан Хан, изучалась реакция мозга на алкоголь в различных социальных контекстах. Опубликованное в журнале Addiction Biology, оно использовало плодовых мушек в качестве модельного организма для изучения влияния алкоголя на мозг. Несмотря на свою простоту, плодовые мушки имеют около 75% генов, связанных с заболеваниями человека, что делает их ценным инструментом для подобных работ.

Команда исследователей подвергала плодовых мушек воздействию паров этанола, как в одиночку, так и в группе, и наблюдала за их поведением. Они обнаружили, что мухи, подвергшиеся воздействию алкоголя в группах, стали более активными и стали больше двигаться, в то время как мухи, подвергшиеся воздействию алкоголя в одиночку, продемонстрировали лишь незначительное повышение активности.

Затем исследователи изучили роль дофамина, нейромедиатора, связанного с удовольствием и мотивацией. Сравнив мух с нормальным уровнем дофамина с мухами с повышенным уровнем, они обнаружили, что в групповых условиях мухи с повышенным уровнем дофамина проявляли значительно большую гиперактивность при воздействии алкоголя. Это говорит о том, что социальная обстановка и дофамин вместе усиливают действие алкоголя.

Исследование также выявило рецептор дофамина D1 как ключевого игрока в этом процессе. Этот рецептор, который имеет решающее значение для регулирования действия дофамина, также был связан с расстройством, связанным с употреблением алкоголя (AUD) у людей. Полученные результаты позволяют предположить, что взаимодействие между социальными условиями, дофамином и потреблением алкоголя может объяснить, почему некоторые люди более уязвимы к развитию AUD.

Будущие исследования команды Хан будут направлены на дальнейшее выяснение роли рецептора D1 и того, как он объединяет социальные и химические сигналы в мозге, с целью улучшения вмешательства для тех, кто подвержен AUD. В более широком контексте, это исследование раскрыло науке сложное взаимодействие между социальной средой и нейрохимией в формировании определенного уникального поведения, особенно в отношении употребления психоактивных веществ. Идентификация рецептора D1 как центрального компонента в этом процессе может привести к созданию более целенаправленных методов борьбы с AUD, что дает надежду на улучшение стратегий профилактики и лечения алкоголизма в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголем.

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