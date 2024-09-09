Вирішальний зовнішній фактор: учені з'ясували причину частого розвитку алкоголізму

Алкоголізм і навіть просто вживання спиртного є серйозною глобальною проблемою. Проте вченим вдалося знайти одну з ключових причин його розвитку, що може допомогти мільйонам людей.

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Нещодавнє дослідження Техаського університету в Ель-Пасо (UTEP) дало змогу зрозуміти, чому вживання алкоголю в соціальному середовищі зазвичай посилює почуття щастя і товариськості, тоді як вживання алкоголю на самоті іноді призводить до смутку або ще більшої самотності. Вчені виявили незвичайний зв'язок цього середовища з нашою сірою речовиною, пише Knowridge.

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У дослідженні, проведеному під керівництвом біолога Кюнг-Ан Хан, вивчали реакцію мозку на алкоголь у різних соціальних контекстах. Опубліковане в журналі Addiction Biology, воно використовувало плодових мушок як модельний організм для вивчення впливу алкоголю на мозок. Незважаючи на свою простоту, плодові мушки мають близько 75% генів, пов'язаних із захворюваннями людини, що робить їх цінним інструментом для подібних робіт.

Команда дослідників піддавала плодових мушок впливу парів етанолу, як поодинці, так і в групі, і спостерігала за їхньою поведінкою. Вони виявили, що мухи, які зазнали впливу алкоголю в групах, стали більш активними і стали більше рухатися, тоді як мухи, які зазнали впливу алкоголю поодинці, продемонстрували лише незначне підвищення активності.

Потім дослідники вивчили роль дофаміну, нейромедіатора, пов'язаного із задоволенням і мотивацією. Порівнявши мух з нормальним рівнем дофаміну з мухами з підвищеним рівнем, вони виявили, що в групових умовах мухи з підвищеним рівнем дофаміну проявляли значно більшу гіперактивність під час впливу алкоголю. Це свідчить про те, що соціальне оточення і дофамін разом посилюють дію алкоголю.

Дослідження також виявило рецептор дофаміну D1 як ключового гравця в цьому процесі. Цей рецептор, який має вирішальне значення для регулювання дії дофаміну, також був пов'язаний із розладом, пов'язаним із вживанням алкоголю (AUD) у людей. Отримані результати дають змогу припустити, що взаємодія між соціальними умовами, дофаміном і вживанням алкоголю може пояснити, чому деякі люди більш уразливі до розвитку AUD.

Майбутні дослідження команди Хан будуть спрямовані на подальше з'ясування ролі рецептора D1 і того, як він об'єднує соціальні та хімічні сигнали в мозку, з метою поліпшення втручання для тих, хто схильний до AUD. У ширшому контексті, це дослідження розкрило науці складну взаємодію між соціальним середовищем і нейрохімією у формуванні певної унікальної поведінки, особливо щодо вживання психоактивних речовин. Ідентифікація рецептора D1 як центрального компонента в цьому процесі може призвести до створення більш цілеспрямованих методів боротьби з AUD, що дає надію на поліпшення стратегій профілактики та лікування алкоголізму в майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що пиво може поліпшити роботу кишечника. Вчені назвали оптимальну дозу для отримання максимальної користі.

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