Ничем не лучше сигарет: ученые раскрыли настоящее влияние вейпинга на наш организм

В последние несколько лет на смену традиционным табачным изделиям пришел более модный и, по словам некоторых, более безопасный вейпинг. Однако последние исследования ученых выяснили, что такие заявления не соответствуют действительности.

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Недавнее исследование, проведенное группой специалистов из Манчестерского столичного университета, вызвало обеспокоенность по поводу влияния вейпинга на здоровье, особенно среди молодых людей. Ученые заявили, что, несмотря на многие утверждения, он не отличается от обычного курения по урвню ущерба для молодого организма, пишет Daily Mail.

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Исследование, в котором приняли участие люди в возрасте 20 лет с нормальной функцией легких, показало, что вейперы хуже справляются с физическими упражнениями, чем их сверстники, не употребляющие вейп, причем результаты схожи с результатами обычных курильщиков. В нем приняли участие 60 человек, разделенных на три группы: некурящие/не употребляющие вейп, вейперы и курильщики, все со стажем не менее двух лет в соответствующих категориях.

Каждый участник прошел тест на увеличение физической нагрузки на статическом велосипеде — общепризнанный метод оценки физической подготовки и здоровья сердечно-сосудистой системы. Результаты оказались весьма показательными: у вейперов и курильщиков пиковая мощность была значительно ниже, чем у некурящей группы. В частности, средняя пиковая мощность вейперов составила 186 Вт, что почти соответствует среднему показателю курильщиков в 182 Вт, но значительно ниже 226 Вт, зафиксированных в группе некурящих.

Дальнейшее изучение с помощью анализов крови и ультразвукового сканирования показало, что и у вейперов, и у курильщиков была значительно нарушена функция кровеносных сосудов по сравнению с некурящими. Они также показали более высокий уровень одышки, усталости ног и лактата в крови — маркера мышечного истощения — во время физических упражнений. Это указывает на то, что длительное использование электронных сигарет может иметь больше общего с курением, чем считалось ранее, особенно в том, как оно влияет на физическую работоспособность и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Доктор Азми Фейсал, представивший результаты исследования на конгрессе Европейского респираторного общества в Вене, подчеркнул, что оно показывает, что вейпинг не является более безопасной альтернативой курению, когда речь идет о физическом здоровье. Доктор Филиппос Филиппидис, эксперт по общественному здравоохранению из Имперского колледжа Лондона, также отметил растущую обеспокоенность тем, что молодые люди все больше увлекаются вейпингом, не понимая его потенциальных долгосрочных последствий для здоровья. Он отметил, что доступность дешевых ароматизированных вейпов способствует этой тенденции, что может привести к появлению поколения молодых людей, которые в будущем могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

В свете этих выводов авторы призвали политиков и специалистов здравоохранения внимательнее относиться к вейпингу, особенно к тому, как он рекламируется среди молодежи. Данное исследование лишь дополняет растущий массив данных, которые ставят под сомнение предполагаемую безопасность электронных сигарет и призывают к более строгим нормам для защиты здоровья подрастающего населения.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.