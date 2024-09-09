Нічим не кращий за сигарети: вчені розкрили справжній вплив вейпінгу на наш організм

В останні кілька років на зміну традиційним тютюновим виробам прийшов більш модний і, за словами декого, безпечніший вейпінг. Однак останні дослідження вчених з'ясували, що такі заяви не відповідають дійсності.

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Нещодавнє дослідження, проведене групою фахівців з Манчестерського столичного університету, викликало занепокоєння щодо впливу вейпінгу на здоров'я, особливо серед молодих людей. Вчені заявили, що, незважаючи на багато тверджень, він не відрізняється від звичайного куріння за рівнем шкоди для молодого організму, пише Daily Mail.

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Дослідження, в якому взяли участь люди у віці 20 років з нормальною функцією легенів, показало, що вейпери гірше справляються з фізичними вправами, ніж їхні однолітки, які не вживають вейп, причому результати схожі з результатами звичайних курців. У ньому взяли участь 60 осіб, розділених на три групи: ті, хто не палить/не вживає вейп, вейпери і курці, всі зі стажем не менше двох років у відповідних категоріях.

Кожен учасник пройшов тест на збільшення фізичного навантаження на статичному велосипеді — загальновизнаний метод оцінки фізичної підготовки та здоров'я серцево-судинної системи. Результати виявилися вельми показовими: у вейперів і курців пікова потужність була значно нижчою, ніж у групи, що не палить. Зокрема, середня пікова потужність вейперів становила 186 Вт, що майже відповідає середньому показнику курців у 182 Вт, але значно нижча за 226 Вт, зафіксованих у групі некурців.

Подальше вивчення за допомогою аналізів крові та ультразвукового сканування показало, що і в вейперів, і в курців була значно порушена функція кровоносних судин порівняно з тими, хто не палить. Вони також показали вищий рівень задишки, втоми ніг і лактату в крові — маркера м'язового виснаження — під час фізичних вправ. Це вказує на те, що тривале використання електронних сигарет може мати більше спільного з курінням, ніж вважалося раніше, особливо в тому, як воно впливає на фізичну працездатність і здоров'я серцево-судинної системи.

Доктор Азмі Фейсал, який представив результати дослідження на конгресі Європейського респіраторного товариства у Відні, наголосив, що воно демонструє, що вейпінг не є безпечнішою альтернативою курінню, коли йдеться про фізичне здоров'я. Доктор Філіппос Філіппідіс, експерт із громадської охорони здоров'я з Імперського коледжу Лондона, також відзначив зростаючу стурбованість тим, що молоді люди все більше захоплюються вейпінгом, не розуміючи його потенційних довгострокових наслідків для здоров'я. Він зазначив, що доступність дешевих ароматизованих вейпів сприяє цій тенденції, що може призвести до появи покоління молодих людей, які в майбутньому можуть зіткнутися із серйозними проблемами зі здоров'ям.

У світлі цих висновків автори закликали політиків і фахівців охорони здоров'я уважніше ставитися до вейпінгу, особливо до того, як він рекламується серед молоді. Це дослідження лише доповнює зростаючий масив даних, які ставлять під сумнів передбачувану безпеку електронних сигарет і закликають до більш суворих норм для захисту здоров'я підростаючого населення.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.