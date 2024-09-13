Лишенные поддержки: ученые выяснили, что женщины с хронической болью сражаются на два фронта

Поддержка невероятно важна для людей в периоды, когда они проходят различные испытания связанные с их здоровьем. Однако ученые обнаружили, что определенная группа женщин лишается ее на рабочих местах, что, в частности, ухудшает их продуктивность.

Related video

Последние исследования показали, как гендерные предубеждения в медицине влияют на женщин, особенно на тех, кто страдает от хронической боли. Женщины в непропорционально большой степени страдают от нее, однако их переживания часто не понимают и неадекватно лечат из-за укоренившихся взглядов, что представляет собой серьезную проблему для их здоровья, пишет Pursuit.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В австралийском штате Виктория около 40% женщин живут с хронической болью, и треть из них сообщают, что их боль игнорируется или плохо лечится — это явление известно как "гендерный болевой разрыв". Проводимое правительством штата Виктория расследование женской боли под руководством Консультативного совета по женскому здоровью уже было направлено на то, чтобы разобраться в этой проблеме путем сбора информации из первых рук от женщин.

Цель нового исследования под названием Working from Home + Away — устранить неравенство в медицинском обслуживании и уходе, обусловленное гендерными предубеждениями, особенно в диагностике и лечении, говорит доктор Элизабетта Кровара, автор исследования из факультета естественных наук Мельбурнского университета. Эта инициатива подчеркивает, как важно прислушиваться к опыту женщин, чтобы улучшить реакцию системы здравоохранения на хроническую боль.

Рабочие места также играют решающую роль в том, как лечится хроническая боль. Переход на удаленную работу, ускоренный пандемией COVID-19, предоставил новые возможности для лечения хронических заболеваний. Однако исследование показало, что, хотя удаленная работа может быть очень важной для женщин с хронической болью, она также создает проблемы, такие как изоляция и непостоянная поддержка со стороны работодателей, заявила Кровара.

Многие женщины сообщали, что их способность эффективно справляться с болью зависит от понимания и гибкости отдельных руководителей, которые сильно различаются. Исследование показало, что они часто чувствуют себя вынужденными "проталкивать" свою боль на работе, что приводит к сильному выгоранию и ухудшению состояния. Из-за опасений дискриминации раскрытие информации о хронической боли часто ограничивается одним доверенным лицом на работе, обычно непосредственным руководителем.

Отсутствие системной поддержки означает, что способность женщин справляться со своей болью на работе часто нестабильна и зависит от присутствия сочувствующего начальника. Исследование ученых выступает за скорейшее изменение культуры на рабочих местах, где гибкий график работы считается нормальным явлением и оказывается последовательная поддержка в борьбе с хронической болью. Продолжающееся расследование проблемы боли у женщин дает возможность решить эти вопросы как на уровне здравоохранения, так и на уровне рабочих мест, обеспечивая женщинам уход и понимание, необходимые для эффективной борьбы с их осложнениями, считает Кровара.

Ранее Фокус писал о головной боли. Почему же, если мозг не чувствителен к боли, человек все-равно ее испытывает — рассказывают ученые

Также Фокус писал об эпидемии хронической боли в спине к 2050 году, когда людей, страдающих недугом, станет более 800 миллионов. От детей до пожилых людей — по всему миру распространяется "тихая буря", поражающая больше всего тех, кто меньше всего этого ожидает.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.