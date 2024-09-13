Позбавлені підтримки: вчені з'ясували, що жінки з хронічним болем борються на два фронти

Підтримка неймовірно важлива для людей у періоди, коли вони проходять різні випробування, пов'язані з їхнім здоров'ям. Однак учені виявили, що певна група жінок позбавляється її на робочих місцях, це зокрема погіршує їхню продуктивність.

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Останні дослідження показали, як гендерні упередження в медицині впливають на жінок, особливо на тих, хто страждає від хронічного болю. Жінки непропорційно великою мірою страждають від нього, проте їхні переживання часто не розуміють і неадекватно лікують через укорінені погляди, що є серйозною проблемою для їхнього здоров'я, пише Pursuit.

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В австралійському штаті Вікторія близько 40% жінок живуть із хронічним болем, а третина з них повідомляють, що їхній біль ігнорують або погано лікують — це явище відоме як "гендерний больовий розрив". Проведене урядом штату Вікторія розслідування жіночого болю під керівництвом Консультативної ради з жіночого здоров'я вже було спрямоване на те, щоби розібратися в цій проблемі способом збору інформації з перших рук від жінок.

Мета нового дослідження під назвою Working from Home + Away — усунути нерівність у медичному обслуговуванні та догляді, зумовлену гендерними упередженнями, особливо в діагностиці та лікуванні, каже доктор Елізабетта Кровара, авторка дослідження з факультету природничих наук Мельбурнського університету. Ця ініціатива демонструє, як важливо дослухатися до досвіду жінок, щоб поліпшити реакцію системи охорони здоров'я на хронічний біль.

Робочі місця також відіграють вирішальну роль у тому, як лікується хронічний біль. Перехід на віддалену роботу, прискорений пандемією COVID-19, надав нові можливості для лікування хронічних захворювань. Однак дослідження показало, що, хоча віддалена робота може бути дуже важливою для жінок із хронічним болем, вона також створює проблеми, як-от ізоляція та непостійна підтримка з боку роботодавців, заявила Кровара.

Багато жінок повідомляли, що їхня здатність ефективно справлятися з болем залежить від розуміння і гнучкості окремих керівників, які значно різняться. Дослідження показало, що вони часто відчувають себе вимушеними "проштовхувати" свій біль на роботі, що призводить до вигорання і погіршення стану. Через побоювання дискримінації розкриття інформації про хронічний біль часто обмежується однією довіреною особою на роботі, зазвичай, безпосереднім керівником.

Відсутність системної підтримки означає, що здатність жінок справлятися зі своїм болем на роботі часто нестабільна і залежить від присутності начальника, який співчуває. Дослідження вчених виступає за якнайшвидшу зміну культури на робочих місцях, де гнучкий графік роботи вважається нормальним явищем і надається послідовна підтримка в боротьбі з хронічним болем. Тривале розслідування проблеми болю у жінок дає можливість вирішити ці питання як на рівні охорони здоров'я, так і на рівні робочих місць, забезпечуючи жінкам догляд і розуміння, необхідні для ефективної боротьби з їхніми ускладненнями, вважає Кровара.

Раніше Фокус писав про головний біль. Чому ж, якщо мозок не чутливий до болю, людина все одно його відчуває — розповідають учені

Також Фокус писав про епідемію хронічного болю в спині до 2050 року, коли людей, які страждають на недугу, стане понад 800 мільйонів. Від дітей до літніх людей — по всьому світу поширюється "тиха буря", що вражає найбільше тих, хто найменше цього очікує.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.