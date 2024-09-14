Обрекают еще до рождения: ученые назвали смертельно опасную привычку беременных женщин

На протяжении беременности развивающийся плод подвержен целому ряду опасностей. Однако ученые выяснили, что одна опасная привычка способна незаметно поставить жизнь будущего ребенка под угрозу в долгосрочной перспективе.

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Недавнее исследование ученых обнаружило серьезное влияние ожирения матерей на здоровье их потомства в долгосрочной перспективе, раскрывая критические идеи о происхождении сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у последующих поколений. На фоне недавних исследований по поводу опасной наследственности от отцов, данные результаты расширяют круг людей, которые находятся и будут находиться в серьезной опасности, пишет ScienceDaily.

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Исследование, опубликованное в журнале Journal of Physiology, показало, что дети, родившиеся у матерей, которые во время беременности употребляли высококалорийную диету с высоким содержанием жиров, подвергаются значительному риску развития проблем с сердцем и диабета во взрослом возрасте. Полученные данные свидетельствуют о том, что ожирение, вызванное диетой матери, изменяет уровень важнейшего гормона щитовидной железы в сердце плода, нарушая его развитие и потенциально приводя к осложнениям здоровья на всю жизнь.

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Ученые из Университета Южной Австралии провели исследование, проанализировав образцы тканей плодов беременных бабуинов, подвергавшихся диете с высоким содержанием жиров и сахара, и сравнив их с образцами, полученными от матерей, придерживавшихся контрольной диеты. Исследование, проведенное под руководством кандидата наук Мелани Бертосса, показало, что диета снижает уровень гормона щитовидной железы Т3, жизненно важного компонента в развитии сердца плода, которое готовит его к жизни после рождения.

Это нарушение может привести к аномальному развитию сердца плода, что создает предпосылки для развития инсулинорезистентности и сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте. Исследование пролило свет на то, как диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара не только влияют на здоровье матерей, но и создают долгосрочные риски для их детей. Это подчеркивает необходимость правильного питания матери до и во время беременности, как отмечает старший автор исследования профессор Джанна Моррисон из Университета Южной Австралии. Она считает, что плохие сердечные тенденции могут быть заметны даже у детей, родившихся с нормальным весом, и предполагает, что нынешняя клиническая практика должна быть расширена, чтобы включать скрининг кардиометаболического здоровья для всех детей, независимо от их веса при рождении.

В настоящее время исследовательская группа нацелена на проведение долгосрочных исследований, чтобы проследить за состоянием здоровья этих детей по мере их взросления, что может дать дополнительные доказательства в поддержку изменений в рекомендациях общественного здравоохранения. Помимо непосредственного влияния на развитие плода, это исследование пополняет растущий массив данных, связывающих материнскую диету и долгосрочные последствия для здоровья будущих поколений. Оно согласуется с более широкой озабоченностью общественного здравоохранения растущей распространенностью ожирения и связанных с ним заболеваний во всем мире. Результаты исследования могут побудить будущие руководства уделять приоритетное внимание материнскому питанию как важнейшему фактору профилактики хронических заболеваний, которые в противном случае могут затронуть несколько поколений, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Также Фокус писал о том, что гормоны в контрацептивах можно снизить на 90%, не влияя при этом на их эффективность. Группа ученых обнаружила, что количество гормонов в обычных контрацептивах может быть значительно уменьшено, но при этом они по-прежнему эффективно предотвращают овуляцию.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.