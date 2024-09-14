Прирікають ще до народження: вчені назвали смертельно небезпечну звичку вагітних жінок

Протягом вагітності плід, що розвивається, схильний до цілої низки небезпек. Однак учені з'ясували, що одна небезпечна звичка здатна непомітно поставити життя майбутньої дитини під загрозу в довгостроковій перспективі.

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Недавнє дослідження вчених виявило серйозний вплив ожиріння матерів на здоров'я їхнього потомства в довгостроковій перспективі, розкриваючи критичні ідеї про походження серцево-судинних захворювань і діабету у наступних поколінь. На тлі недавніх досліджень з приводу небезпечної спадковості від батьків, ці результати розширюють коло людей, які перебувають і будуть перебувати в серйозній небезпеці, пише ScienceDaily.

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Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Physiology, засвідчило, що діти, народжені у матерів, які під час вагітності вживали висококалорійну дієту з високим вмістом жирів, наражаються на значний ризик розвитку проблем із серцем і діабету в дорослому віці. Отримані дані свідчать про те, що ожиріння, спричинене дієтою матері, змінює рівень найважливішого гормону щитоподібної залози в серці плода, порушуючи його розвиток і потенційно призводячи до ускладнень здоров'я на все життя.

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Вчені з Університету Південної Австралії провели дослідження, проаналізувавши зразки тканин плодів вагітних бабуїнів, які піддавалися дієті з високим вмістом жирів і цукру, і порівнявши їх зі зразками, отриманими від матерів, які дотримувалися контрольної дієти. Дослідження, проведене під керівництвом кандидата наук Мелані Бертосса, засвідчило, що дієта знижує рівень гормону щитоподібної залози Т3, життєво важливого компонента в розвитку серця плода, яке готує його до життя після народження.

Це порушення може призвести до аномального розвитку серця плода, що створює передумови для розвитку інсулінорезистентності та серцево-судинних захворювань у більш пізньому віці. Дослідження пролило світло на те, як дієти з високим вмістом насичених жирів і цукру не тільки впливають на здоров'я матерів, а й створюють довгострокові ризики для їхніх дітей. Це наголошує на необхідності правильного харчування матері до і під час вагітності, як зазначає старша авторка дослідження професорка Джанна Моррісон з Університету Південної Австралії. Вона вважає, що погані серцеві тенденції можуть бути помітними навіть у дітей, народжених із нормальною вагою, і припускає, що нинішню клінічну практику слід розширити, щоб включати скринінг кардіометаболічного здоров'я для всіх дітей, незалежно від їхньої ваги при народженні.

Наразі дослідницька група націлена на проведення довгострокових досліджень, щоб простежити за станом здоров'я цих дітей у міру їхнього дорослішання, що може дати додаткові докази на підтримку змін у рекомендаціях громадської охорони здоров'я. Крім безпосереднього впливу на розвиток плода, це дослідження поповнює зростаючий масив даних, що пов'язують материнську дієту і довгострокові наслідки для здоров'я майбутніх поколінь. Воно узгоджується з ширшою стурбованістю громадської охорони здоров'я зростаючою поширеністю ожиріння і пов'язаних із ним захворювань у всьому світі. Результати дослідження можуть спонукати майбутні керівництва приділяти пріоритетну увагу материнському харчуванню як найважливішому фактору профілактики хронічних захворювань, які інакше можуть зачепити кілька поколінь, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Також Фокус писав про те, що гормони в контрацептивах можна знизити на 90%, не впливаючи при цьому на їхню ефективність. Група вчених виявила, що кількість гормонів у звичайних контрацептивах може бути значно зменшена, але при цьому вони, як і раніше, ефективно запобігають овуляції.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.