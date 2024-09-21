Два преимущества здорового эгоизма: психолог рассказал, почему забота о себе всегда важнее

Современное общество продвигает идею о том, что баланс между заботой о себе и других является ключевым, что идет в разрез со многими устоявшимися взглядами. Однако у здорового эгоизма есть два аспекта, которые делают жизнь окружающих лучше, считает психолог.

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Эгоизм часто имеет негативный оттенок: люди ассоциируют его с эгоцентризмом или безразличием к другим. Однако при умеренной практике "здоровый эгоизм" может способствовать личному благополучию, не нанося вреда отношениям. Эта форма эгоизма побуждает людей сбалансированно расставлять приоритеты в отношении собственных потребностей, роста и границ, сохраняя при этом заботу о других, пишет Forbes.

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Одним из значительных преимуществ здорового эгоизма является его положительное влияние на благополучие. Исследование, опубликованное в 2020 году в журнале Frontiers in Psychology, указывало на опасность "патологического альтруизма", когда чрезмерная самоотверженность приводит к пагубным последствиям как для самого человека, так и для окружающих его людей, объясняет психолог Марк Треверс. В исследовании подчеркивалось, что не всякий эгоизм по своей сути плох, равно как и не всякий альтруизм всегда хорош.

Патологический альтруизм может привести к самопожертвованию, которое пагубно сказывается на личном благополучии и отношениях. Исследователи обнаружили, что люди, которые чрезмерно напрягаются, часто делают это, чтобы получить одобрение, что приводит к негативным психологическим последствиям, таким как депрессия и пренебрежение собой. Напротив, у тех, кто практикует здоровый эгоизм, выше самооценка, лучше отношения и выше психологическая устойчивость, отмечает Треверс.

Второе ключевое преимущество здорового эгоизма заключается в том, что он повышает способность человека искренне поддерживать других. Вместо того чтобы действовать из потребности в одобрении или страха быть отвергнутым, здоровый эгоизм позволяет человеку эмоционально присутствовать в отношениях. Это уменьшает обиду, которая часто возникает, когда люди чувствуют, что взяли на себя чрезмерные обязательства по удовлетворению потребностей других.

Поддерживая личные границы, люди могут отдавать из эмоционального изобилия, а не чувствовать себя истощенными или обязанными. Это приводит к более аутентичным и устойчивым связям, говорит Треверс. Хотя общество часто прославляет бескорыстие, в современном мире растет признание ценности баланса между личными потребностями и потребностями других людей. Здоровый эгоизм не означает безразличие к другим; он предполагает понимание того, что личное благополучие является основой для полноценной жизни и позитивных отношений.

Уделяя время своим потребностям, люди могут внести значимый вклад в благополучие других. Развитие практики ухода за собой еще больше подкрепляет понятие здорового эгоизма. Забота о себе все больше признается как необходимый аспект поддержания психического и физического здоровья. По статистике, во всем мире все больше внимания уделяется благополучию, а объем рынка услуг по уходу за собой к 2027 году достигнет 450 миллиардов долларов, что свидетельствует о том, что общество стало уделять первостепенное внимание личному здоровью и равновесию.

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