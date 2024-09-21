Дві переваги здорового егоїзму: психолог розповів, чому турбота про себе завжди важливіша

Сучасне суспільство просуває ідею про те, що баланс між турботою про себе та інших є ключовим, що йде в розріз із багатьма усталеними поглядами. Однак у здорового егоїзму є два аспекти, які роблять життя оточуючих кращим, вважає психолог.

Related video

Егоїзм часто має негативний відтінок: люди асоціюють його з егоцентризмом або байдужістю до інших. Однак за помірної практики "здоровий егоїзм" може сприяти особистому благополуччю, не завдаючи шкоди стосункам. Ця форма егоїзму спонукає людей збалансовано розставляти пріоритети щодо власних потреб, зростання і кордонів, зберігаючи при цьому турботу про інших, пише Forbes.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Однією зі значних переваг здорового егоїзму є його позитивний вплив на добробут. Дослідження, опубліковане 2020 року в журналі Frontiers in Psychology, вказувало на небезпеку "патологічного альтруїзму", коли надмірна самовідданість призводить до згубних наслідків як для самої людини, так і для людей, які її оточують, пояснює психолог Марк Треверс. У дослідженні наголошувалося, що не всякий егоїзм за своєю суттю поганий, так само як і не всякий альтруїзм завжди хороший.

Патологічний альтруїзм може призвести до самопожертви, що згубно позначається на особистому благополуччі та стосунках. Дослідники виявили, що люди, які надмірно напружуються, часто роблять це, щоб отримати схвалення, що призводить до негативних психологічних наслідків, таких як депресія і зневага до себе. Навпаки, у тих, хто практикує здоровий егоїзм, вища самооцінка, кращі стосунки і вища психологічна стійкість, зазначає Треверс.

Друга ключова перевага здорового егоїзму полягає в тому, що він підвищує здатність людини щиро підтримувати інших. Замість того щоб діяти з потреби у схваленні або страху бути відкинутим, здоровий егоїзм дозволяє людині емоційно бути присутньою у стосунках. Це зменшує образу, яка часто виникає, коли люди відчувають, що взяли на себе надмірні зобов'язання щодо задоволення потреб інших.

Підтримуючи особисті кордони, люди можуть віддавати з емоційного достатку, а не почуватися виснаженими або зобов'язаними. Це призводить до більш автентичних і стійких зв'язків, каже Треверс. Хоча суспільство часто прославляє безкорисливість, у сучасному світі зростає визнання цінності балансу між особистими потребами та потребами інших людей. Здоровий егоїзм не означає байдужість до інших; він передбачає розуміння того, що особистий добробут є основою для повноцінного життя і позитивних стосунків.

Приділяючи час своїм потребам, люди можуть зробити значний внесок у благополуччя інших. Розвиток практики догляду за собою ще більше підкріплює поняття здорового егоїзму. Турбота про себе дедалі більше визнається як необхідний аспект підтримання психічного та фізичного здоров'я. За статистикою, в усьому світі дедалі більше уваги приділяється благополуччю, а обсяг ринку послуг із догляду за собою до 2027 року досягне 450 мільярдів доларів, що свідчить про те, що суспільство почало приділяти першорядну увагу особистому здоров'ю та рівновазі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розвінчали популярний міф про мобільні телефони. Довгий час науковий світ і громадськість побоювалися телефонів, вважаючи, що через них можуть розвиватися серйозні проблеми зі здоров'ям, проте ВООЗ поставила крапку в цьому питанні.

Також Фокус писав про небезпеки нерегулярного сну. Згідно з недавнім опублікованим дослідженням, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, який являє собою утворення бляшок на стінках артерій.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.