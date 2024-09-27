Роковая неопрятность: как небольшая ошибка уносила тысячи жизней молодых матерей

Сегодня никого уже не удивить строгими правилами гигиены во многих лечебных заведениях, хотя даже они не помогают от некоторых бактерий. Однако в XIX веке вопрос ее отсутствия стал причиной смерти огромного количества беременных женщин.

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В XIX веке пуэрперальная лихорадка, обычно называемая родильной горячкой, была одной из основных причин материнской смертности в Европе. Это заболевание, часто приводившее к летальному исходу, объяснялось различными причинами, включая миазмы (плохой воздух), эпидемии или даже божественное вмешательство, что отражало ограниченное понимание инфекционных заболеваний в то время. Однако реальная причина унесшего столько жизней осложнения оказалась чудовищно обыденной, пишет Pharmacy Times.

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Игнац Земмельвейс, венгерский акушер, только что окончивший Венскую медицинскую школу в 1844 году, был глубоко обеспокоен тревожным количеством женщин, умирающих от этой болезни. Решив найти причину, врач начал обширное исследование, работая в Венской общей больнице. В двух родильных домах больницы было обнаружено странное расхождение: в клинике, где роды принимали врачи-мужчины и студенты-медики, смертность была значительно выше (16%), чем в клинике, где роды принимали акушерки, все женщины (7%).

Земмельвейс обнаружил, что врачи и студенты после проведения вскрытия трупов, не помыв руки, сразу приступали к помощи при родах. Это навело его на мысль, что "частицы смерти" от трупов передаются матерям во время родов. Врач ввел строгий протокол мытья рук хлорированной водой перед любым контактом с пациентами. Благодаря этой простой практике смертность в клинике под руководством врача снизилась до 2,4%.

Несмотря на этот прорыв, его выводы были первоначально отвергнуты широким медицинским сообществом, в основном из-за плохого восприятия его публикации 1861 года "Этиология, концепция и профилактика детской лихорадки". Его работу критиковали за тон и неотточенность изложения, что способствовало его растущему разочарованию и в конечном итоге ухудшению психического здоровья.

Земмельвейс трагически погиб в 1865 году, так и не получив признания за свой вклад при жизни. Однако после принятия теории микробов такими деятелями, как Луи Пастер, и пропаганды антисептики Джозефом Листером, работа врача получила новое дыхание. Сегодня его почитают как основоположника инфекционного контроля и считают отцом гигиены рук — практики, которая с тех пор спасла бесчисленное множество жизней, за что Земмельвейса прозвали "Спаситель матерей".

Открытие Земмельвейса стало поворотным моментом в медицинской практике, подчеркнув ключевую важность гигиены для предотвращения передачи заболеваний. Его настойчивое требование мыть руки заложило основу для современных антисептических методов, которые по-прежнему используются в больницах по всему миру. Несмотря на первоначальное неприятие его идей, наследие Земмельвейса продолжает жить и оберегать жизни миллионов.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

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