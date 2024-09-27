Фатальна неохайність: як невелика помилка забирала тисячі життів молодих матерів

Сьогодні нікого вже не здивувати суворими правилами гігієни в багатьох лікувальних закладах, хоча навіть вони не допомагають від деяких бактерій. Однак у XIX столітті питання її відсутності стало причиною смерті величезної кількості вагітних жінок.

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У XIX столітті пуерперальна лихоманка, яку зазвичай називають пологовою гарячкою, була однією з основних причин материнської смертності в Європі. Це захворювання, яке часто призводило до летальних наслідків, пояснювали різними причинами, включно з міазмами (погане повітря), епідеміями або навіть божественним втручанням, що відображало обмежене розуміння інфекційних захворювань у той час. Однак реальна причина ускладнення, що забрало стільки життів, виявилася жахливо буденною, пише Pharmacy Times.

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Ігнац Земмельвейс, угорський акушер, який тільки-но закінчив Віденську медичну школу 1844 року, був глибоко стурбований тривожною кількістю жінок, які помирають від цієї хвороби. Вирішивши знайти причину, лікар почав велике дослідження, працюючи у Віденській загальній лікарні. У двох пологових будинках лікарні було виявлено дивну розбіжність: у клініці, де пологи приймали лікарі-чоловіки і студенти-медики, смертність була значно вищою (16%), ніж у клініці, де пологи приймали акушерки, всі жінки (7%).

Семмельвейс виявив, що лікарі та студенти після проведення розтину трупів, не помивши руки, відразу бралися за допомогу під час пологів. Це навело його на думку, що "частинки смерті" від трупів передаються матерям під час пологів. Лікар запровадив суворий протокол миття рук хлорованою водою перед будь-яким контактом із пацієнтами. Завдяки цій простій практиці смертність у клініці під керівництвом лікаря знизилася до 2,4%.

Незважаючи на цей прорив, його висновки були спочатку відкинуті широким медичним співтовариством, в основному через погане сприйняття його публікації 1861 року "Етіологія, концепція і профілактика дитячої лихоманки". Його роботу критикували за тон і невідточеність викладу, що сприяло його зростаючому розчаруванню і в кінцевому підсумку погіршенню психічного здоров'я.

Земмельвейс трагічно загинув 1865 року, так і не отримавши визнання за свій внесок за життя. Однак після прийняття теорії мікробів такими діячами, як Луї Пастер, і пропаганди антисептики Джозефом Лістером, робота лікаря отримала нове дихання. Сьогодні його шанують як основоположника інфекційного контролю і вважають батьком гігієни рук — практики, яка відтоді врятувала незліченну безліч життів, за що Земмельвейса прозвали "Рятівник матерів".

Відкриття Земмельвейса стало поворотним моментом у медичній практиці, підкресливши ключову важливість гігієни для запобігання передаванню захворювань. Його наполеглива вимога мити руки заклала основу для сучасних антисептичних методів, які, як і раніше, використовуються в лікарнях по всьому світу. Незважаючи на початкове неприйняття його ідей, спадщина Земмельвейса продовжує жити і оберігати життя мільйонів.

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