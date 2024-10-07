Здоровыми будут лишь 14%: ученые рассказали о проблемах постигших подрастающее поколение

Несмотря на пропаганду здорового образа жизни и умеренного использования гаджетов, подрастающее поколение не проявляет особого интереса к этим инициативам. Недавно ученые узнали реальные масштабы беды, пошатнувшей здоровье миллиардов детей.

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Глобальное исследование показало, что только 14% детей в возрасте от трех до четырех лет соответствуют рекомендациям ВОЗ по физической активности, сну и экранному времени. В исследовании, проведенном под руководством Университета Вуллонгонга (UOW) были проанализированы данные 7 017 детей из 33 стран. Полученные результаты свидетельствуют о серьезной проблеме с развитием детей младшего возраста, поскольку эти годы имеют решающее значение для формирования здоровых привычек на всю жизнь, пишет Medical Xpress.

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Согласно ВОЗ, дети этой возрастной группы должны ежедневно заниматься физической активностью в течение 180 минут, ограничивать время работы с экраном до одного часа и получать от 10 до 13 часов качественного сна. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics и проведенное при поддержке доктора Симоны Томаз из Университета Стирлинга, показало, что большинство детей во всем мире не выполняют эти рекомендации, при этом чрезмерное время работы с экраном и недостаток физической активности являются обычным для них явлением.

Доктор Кар Хау Чонг, ведущий автор исследования и младший научный сотрудник UOW, подчеркнул важнейшую роль ранней физической активности в развитии детей. Он предупредил, что неспособность справиться с этими тенденциями может иметь долгосрочные последствия для общественного здравоохранения, влияя на физическое, умственное и эмоциональное развитие детей. Различия наблюдались в разных регионах и уровнях дохода. Дети в странах с низким уровнем дохода чаще соответствуют стандартам ВОЗ — 16,6% по сравнению с 14,4% в странах с высоким уровнем дохода. Наибольшее соответствие стандартам зафиксировано в африканских странах — 23,9%, а наименьшее — в Северной и Южной Америке — всего 7,7%.

Томаз подчеркнула, что создание среды, способствующей физической активности и здоровому сну, необходимо для детей во всем мире, независимо от географического положения. Чонг же призвал принять срочные меры для решения этих проблем с помощью политических и общественных инициатив, способствующих развитию движения и сокращению экранного времени. Он подчеркнул необходимость совместного подхода с участием родителей, педагогов и политиков для создания благоприятной среды для детей.

Понимание культурных и социальных условий в различных регионах будет иметь решающее значение для реализации эффективных стратегий по улучшению поведения детей в отношении здоровья во всем мире, уверенны авторы. Исследование также основывается на ранее полученных данных о том, что пандемия COVID-19 ухудшила уровень физической активности у детей во всем мире. Доктор Томаз также участвовала в исследованиях, показывающих последствия пандемии. Этот растущий массив доказательств подчеркивает необходимость целенаправленных мер в области общественного здравоохранения, чтобы обратить вспять эти опасные для будущего поколения тенденции.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

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