Здоровими будуть лише 14%: учені розповіли про проблеми, що спіткали підросле покоління

Попри пропаганду здорового способу життя і помірного використання гаджетів, підросле покоління не виявляє особливого інтересу до цих ініціатив. Нещодавно вчені дізналися реальні масштаби біди, що похитнула здоров'я мільярдів дітей.

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Глобальне дослідження засвідчило, що лише 14% дітей віком від трьох до чотирьох років відповідають рекомендаціям ВООЗ щодо фізичної активності, сну та екранного часу. У дослідженні, проведеному під керівництвом Університету Вуллонгонга (UOW), було проаналізовано дані 7 017 дітей із 33 країн. Отримані результати свідчать про серйозну проблему з розвитком дітей молодшого віку, оскільки ці роки мають вирішальне значення для формування здорових звичок на все життя, пише Medical Xpress.

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Згідно з ВООЗ, діти цієї вікової групи повинні щодня займатися фізичною активністю протягом 180 хвилин, обмежувати час роботи з екраном до однієї години та отримувати від 10 до 13 годин якісного сну. Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Pediatrics і проведене за підтримки доктора Симони Томаз із Університету Стірлінга, показало, що більшість дітей в усьому світі не виконують цих рекомендацій, водночас надмірний час роботи з екраном та нестача фізичної активності є звичайним для них явищем.

Доктор Кар Хау Чонг, провідний автор дослідження і молодший науковий співробітник UOW, наголосив на надважливій ролі ранньої фізичної активності в розвитку дітей. Він попередив, що нездатність впоратися з цими тенденціями може мати довгострокові наслідки для громадської охорони здоров'я, впливаючи на фізичний, розумовий та емоційний розвиток дітей. Відмінності спостерігалися в різних регіонах і рівнях доходу. Діти в країнах із низьким рівнем доходу частіше відповідають стандартам ВООЗ — 16,6% порівняно з 14,4% у країнах із високим рівнем доходу. Найбільшу відповідність стандартам зафіксовано в африканських країнах — 23,9%, а найменшу — у Північній і Південній Америці — лише 7,7%.

Томаз наголосила, що створення середовища, що сприяє фізичній активності та здоровому сну, необхідне для дітей у всьому світі, незалежно від географічного положення. Чонг закликав вжити термінових заходів для розв'язання цих проблем за допомогою політичних і громадських ініціатив, що сприяють розвитку руху і скороченню екранного часу. Він наголосив на необхідності спільного підходу за участю батьків, педагогів і політиків для створення сприятливого середовища для дітей.

Розуміння культурних і соціальних умов у різних регіонах матиме вирішальне значення для реалізації ефективних стратегій із поліпшення поведінки дітей щодо здоров'я в усьому світі, впевнені автори. Дослідження також ґрунтується на раніше отриманих даних про те, що пандемія COVID-19 погіршила рівень фізичної активності у дітей у всьому світі. Докторка Томаз також брала участь у дослідженнях, що показують наслідки пандемії. Цей всебільший масив доказів наголошує на необхідності цілеспрямованих заходів у сфері громадської охорони здоров'я, щоб повернути назад ці небезпечні для майбутнього покоління тенденції.

Раніше Фокус писав про найкоротше трисекундне тренування, що допомагає накачати м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.