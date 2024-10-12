Их мозг физически другой: ученые нашли уникальную отличительную черту аутистов
Аутизм имеет большой спектр и его чаще диагностируют все большему количеству людей. Недавно ученые выяснили, что их мозг устроен по другому, буквально физически, где привычные нам нейроны размещены уникальным способом.
Новое исследование выявило структурные различия в мозге детей с аутизмом, в частности, плотность нейронов. Исследователи из Института нейронаук Дель Монте при Рочестерском университете обнаружили, что некоторые области мозга у детей с аутизмом имеют разную плотность нейронов по сравнению с детьми из общей популяции. Подобное отличие не только предполагает более персонализированную диагностику, но и возможность поиска новых способов помощи и поддержки подобным людям, пишет ScienceDaily.
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Результаты исследования были опубликованы в журнале Autism Research и представляют собой значительный шаг в понимании того, как плотность нейронов может влиять на неврологические особенности аутизма. В ходе исследования группа под руководством Закари Кристенсена, доктора философии в Школе медицины и стоматологии Рочестерского университета, изучила данные визуализации мозга более 11 000 детей в возрасте 9-11 лет, включая 142 ребенка с аутизмом.
Они обнаружили, что в некоторых областях коры головного мозга, отвечающих за память, обучение и мышление, плотность нейронов у детей с аутизмом ниже. С другой стороны, в таких областях, как миндалина, которая играет роль в эмоциях, плотность нейронов увеличивалась. Эти изменения были признаны уникальными для аутизма, поскольку они не наблюдались у детей с такими диагнозами, как СДВГ или тревожность. Кристенсен подчеркнул потенциал этих результатов для улучшения диагностики и лечения аутизма. "Если уникальные отклонения в структуре нейронов у людей с аутизмом могут быть достоверно и относительно легко охарактеризованы, это открывает широкие возможности для определения того, как развивается аутизм, — сказал он, — это может привести к более целенаправленным терапевтическим вмешательствам для людей с аутизмом, потенциально обеспечивая более персонализированный уход".
Этот прорыв стал возможен благодаря использованию передовых технологий, которые в последние годы произвели революцию в нейровизуализации. Ученые заявили, что мы только начинаем понимать, какое истинное влияние окажут на здоровье наших детей необычные данные, собранные в ходе этих работ. Исследование подчеркивает сложность и отличие привычной нам структуры мозга при аутизме и открывает новые пути для понимания его развития, что может стать ключом к будущим методам борьбы с ним. Оно также подчеркивает важность технологий визуализации мозга для изучения нейроразвивающих заболеваний, позволяя получить сведения, которые раньше были возможны только при посмертных изучениях людей.
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