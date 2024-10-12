Їхній мозок фізично інший: учені знайшли унікальну відмінну рису аутистів

Аутизм має великий спектр і його частіше діагностують дедалі більшій кількості людей. Нещодавно вчені з'ясували, що їхній мозок влаштований інакше, буквально фізично, де звичні нам нейрони розміщені в унікальний спосіб.

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Нове дослідження виявило структурні відмінності в мозку дітей з аутизмом, зокрема, щільність нейронів. Дослідники з Інституту нейронаук Дель Монте при Рочестерському університеті виявили, що деякі ділянки мозку в дітей з аутизмом мають різну щільність нейронів порівняно з дітьми із загальної популяції. Така відмінність не тільки передбачає більш персоналізовану діагностику, а й можливість пошуку нових способів допомоги та підтримки подібним людям, пише ScienceDaily.

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Результати дослідження були опубліковані в журналі Autism Research і є значним кроком у розумінні того, як щільність нейронів може впливати на неврологічні особливості аутизму. Під час дослідження група під керівництвом Закарі Крістенсена, доктора філософії в Школі медицини та стоматології Рочестерського університету, вивчила дані візуалізації мозку понад 11 000 дітей у віці 9-11 років, включно з 142 дітьми з аутизмом.

Вони виявили, що в деяких ділянках кори головного мозку, які відповідають за пам'ять, навчання і мислення, щільність нейронів у дітей з аутизмом нижча. З іншого боку, у таких ділянках, як мигдалина, яка відіграє роль в емоціях, щільність нейронів збільшувалася. Ці зміни були визнані унікальними для аутизму, оскільки вони не спостерігалися у дітей з такими діагнозами, як СДУГ або тривожність. Крістенсен підкреслив потенціал цих результатів для поліпшення діагностики та лікування аутизму. "Якщо унікальні відхилення в структурі нейронів у людей з аутизмом можуть бути достовірно і відносно легко охарактеризовані, це відкриває широкі можливості для визначення того, як розвивається аутизм, — сказав він, — це може призвести до більш цілеспрямованих терапевтичних втручань для людей з аутизмом, потенційно забезпечуючи більш персоналізований догляд".

Цей прорив став можливий завдяки використанню передових технологій, які останніми роками зробили революцію в нейровізуалізації. Вчені заявили, що ми тільки починаємо розуміти, який справжній вплив матимуть на здоров'я наших дітей незвичайні дані, зібрані під час цих робіт. Дослідження підкреслює складність і відмінність звичної нам структури мозку при аутизмі та відкриває нові шляхи для розуміння його розвитку, що може стати ключем до майбутніх методів боротьби з ним. Воно також підкреслює важливість технологій візуалізації мозку для вивчення нейророзвиваючих захворювань, даючи змогу отримати відомості, які раніше були можливими тільки під час посмертних вивчень людей.

Раніше Фокус писав про новий спосіб виявлення аутизму в малюків. Перевірка зорової уваги малюків на геометричні зображення є надійним біомаркером для раннього виявлення аутизму.

Також Фокус писав про виявлення зв'язку вживання води з літієм та аутизмом. Згідно з дослідженням, вагітні жінки, які вживали воду з підвищеним вмістом літію, мали "помірно підвищений ризик" народження дітей з аутизмом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.