Более простое и без побочных эффектов: ученые представили новый метод лечения рака простаты

Основной проблемой существующих методов лечения рака простаты является ряд побочных эффектов, которые проявляются после него. Стремясь оставить их в прошлом и дать больным возможность жить полноценно, ученые разработали принципиально новый способ лечения.

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Недавнее исследование с применением инновационной терапии на основе наночастиц продемонстрировало значительный потенциал в лечении рака простаты — второй основной причины смертности от рака среди мужчин во многих странах. Кардинально новый метод лечения не только позволил больным избавиться от этого опасного заболевания, но и не проявил никаких побочных эффектов, которые часто лишают их возможности нормально функционировать и жить полноценной жизнью, пишет Knowridge.

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В этом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Urology и проведенном совместными усилиями ученых из Университета Вирджинии, Маунт-Синай, Мичиганского университета и Техасского университета, новый подход был опробован на 44 мужчинах с локализованным раком простаты, то есть рак не распространился за ее пределы.

В центре лечения новым методом оказались золотые нанооболочки — крошечные частицы, способные поглощать свет и преобразовывать его в тепло. Они, размером меньше человеческого волоса, были разработаны специально для поражения подобных клеток. Под воздействием лазера ближнего инфракрасного диапазона золотые нанооболочки нагреваются и уничтожают раковые клетки, оставляя окружающие здоровые ткани невредимыми. Этот метод, известный как фокальная фототермическая абляция с использованием наночастиц, позволяет точно нацеливаться на опухоль с помощью передовых методов визуализации, таких как МРТ в сочетании с ультразвуком.

Исследование показало, что через 12 месяцев у 73% мужчин, прошедших курс лечения, по результатам повторной биопсии не осталось раковых клеток в целевых областях. Этот результат особенно многообещающий, поскольку лечение не оказало негативного влияния на мочеиспускание и сексуальные функции, что часто встречается при лечении этого рака. Доктор Дженнифер Л. Уэст, одна из ведущих авторов и основной изобретатель этой технологии, подчеркнула важность сохранения качества жизни пациента при эффективном лечении рака. "Эта терапия не только эффективно уничтожает раковые клетки, но и сохраняет ключевые факторы качества жизни, что является огромной победой для пациентов", — сказала она.

Учитывая, что традиционные методы лечения часто сопряжены с риском серьезных осложнений, включая проблемы с мочеиспусканием и сексуальным здоровьем, новый подход потенциально может произвести революцию в лечении этой болезни. По данным Американского онкологического общества, рак простаты остается одной из основных проблем здравоохранения во всем мире: в 2022 году только в США было диагностировано около 268 490 новых случаев заболевания. Инновации, подобные этой терапии с использованием наночастиц, могут значительно сократить число пациентов, нуждающихся в более инвазивных процедурах, способствуя улучшению долгосрочных результатов лечения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.