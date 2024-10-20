Простіше і без побічних ефектів: учені представили новий метод лікування раку простати

Основною проблемою наявних методів лікування раку простати є низка побічних ефектів, які проявляються після нього. Прагнучи залишити їх у минулому і дати хворим можливість жити повноцінно, вчені розробили принципово новий спосіб лікування.

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Нещодавнє дослідження із застосуванням інноваційної терапії на основі наночастинок продемонструвало значний потенціал у лікуванні раку простати — другої основної причини смертності від раку серед чоловіків у багатьох країнах. Кардинально новий метод лікування не тільки дав змогу хворим позбутися цього небезпечного захворювання, а й не виявив жодних побічних ефектів, які часто позбавляють їх можливості нормально функціонувати і жити повноцінним життям, пише Knowridge.

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У цьому дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Urology і проведеному спільними зусиллями вчених з Університету Вірджинії, Маунт-Синай, Мічиганського університету і Техаського університету, новий підхід був випробуваний на 44 чоловіках з локалізованим раком простати, тобто рак не поширився за її межі.

У центрі лікування новим методом опинилися золоті нанооболонки — крихітні частинки, здатні поглинати світло і перетворювати його на тепло. Вони, розміром менші за людську волосину, були розроблені спеціально для ураження подібних клітин. Під впливом лазера ближнього інфрачервоного діапазону золоті нанооболонки нагріваються і знищують ракові клітини, залишаючи оточуючі здорові тканини неушкодженими. Цей метод, відомий як фокальна фототермічна абляція з використанням наночастинок, дає змогу точно націлюватися на пухлину за допомогою передових методів візуалізації, таких як МРТ у поєднанні з ультразвуком.

Дослідження показало, що через 12 місяців у 73% чоловіків, які пройшли курс лікування, за результатами повторної біопсії не залишилося ракових клітин у цільових областях. Цей результат особливо багатообіцяючий, оскільки лікування не мало негативного впливу на сечовипускання і сексуальні функції, що часто зустрічається при лікуванні цього раку. Доктор Дженніфер Л. Вест, одна з провідних авторів і основний винахідник цієї технології, наголосила на важливості збереження якості життя пацієнта при ефективному лікуванні раку. "Ця терапія не тільки ефективно знищує ракові клітини, а й зберігає ключові фактори якості життя, що є величезною перемогою для пацієнтів", — сказала вона.

З огляду на те, що традиційні методи лікування часто пов'язані з ризиком серйозних ускладнень, включно з проблемами із сечовипусканням і сексуальним здоров'ям, новий підхід потенційно може зробити революцію в лікуванні цієї хвороби. За даними Американського онкологічного товариства, рак простати залишається однією з основних проблем охорони здоров'я в усьому світі: у 2022 році тільки в США було діагностовано близько 268 490 нових випадків захворювання. Інновації, подібні до цієї терапії з використанням наночастинок, можуть значно скоротити кількість пацієнтів, які потребують більш інвазивних процедур, сприяючи поліпшенню довгострокових результатів лікування.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.