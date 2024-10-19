Сменили шило на мыло: ученые заявили, что чередование стояния и сидения никак не спасет сердце

Сидение уже долгое время считается опасным для здоровья при большой его продолжительности. Однако стратегия "посидеть, постоять, повторить", ранее считающаяся спасительной оказалась совсем не такой эффективной, как считалось ранее.

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Недавнее исследование опровергло распространенное мнение о том, что простое пребывание в положении стоя улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. В последние несколько лет люди все больше склонялись к тому, что сидение нужно как минимум чередовать с нахождением в стоячем положении на постоянной основе, из-за чего популярность обрели столы, способные опускаться и подниматься, для работы стоя и сидя за ними. Однако ученые выяснили, что такой способ избежания осложнений может быть вовсе не эффективным, пишет HealthDay.

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Исследователи под руководством Мэтью Н. Ахмади из Сиднейского университета проанализировали данные 83 013 взрослых людей из Биобанка Великобритании, используя акселерометры для отслеживания их ежедневного пребывания в положении сидя, стоя и общего времени неподвижности. Целью исследования, опубликованного в журнале International Journal of Epidemiology, было выяснить, как эти виды деятельности влияют на риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и ортостатических нарушений кровообращения, которые связаны с затруднением циркуляции крови в положении стоя.

В течение почти семи лет наблюдения ученые пришли к выводу, что чрезмерное пребывание в неподвижном состоянии, более 12 часов в день, связано с повышенным риском развития ортостатических нарушений кровообращения, причем средний коэффициент опасности составляет 0,22 на час. Этот риск значительно возрастал для тех, кто сидел более 10 часов в день, с дополнительным риском 0,26 на час сидения. Стояние более двух часов в день также оказалось связано с риском: каждые дополнительные 30 минут увеличивали вероятность развития проблем с кровообращением на 0,11.

В то время как чрезмерное сидение и неподвижность были связаны с повышенным риском развития основных сердечно-сосудистых заболеваний, время, проведенное в положении стоя, не показало значительной связи с риском развития ССЗ. Ахмади подчеркнул, что длительное пребывание в положении стоя без сокращения других сидячих привычек не дает ожидаемых преимуществ для здоровья, напротив, для некоторых людей это может оказаться вредным. Он заявил: "Главный вывод нашей работы заключается в том, что долгое стояние не компенсирует малоподвижный образ жизни и может быть опасным для некоторых людей с точки зрения здоровья системы кровообращения".

Это исследование добавляет нюансы в продолжающуюся дискуссию о физической активности и здоровье. В то время как прошлые исследования подчеркивали опасность длительного сидения, это исследование подчеркивает сложность решения проблемы простым стоянием, чередующим его. Его результаты свидетельствуют о том, что комплексный подход, включающий в себя баланс движения, перерывы между сидением и регулярные физические упражнения, может быть более эффективным для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений, чем простая замена неподвижного положения.

В свете этих результатов крайне важно, чтобы в рекомендациях по общественному здравоохранению акцент был смещен со стояния как альтернативы сидению на поощрение более динамичных форм активности, таких как ходьба или легкие физические упражнения в течение дня. Всемирная организация здравоохранения уже советует взрослым людям уделять не менее 150 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности в неделю, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.

Ранее Фокус писал о том, что физические упражнения могут защитить от болезни Паркинсона. Новое исследование показало многообещающую взаимосвязь между физическими нагрузками и снижением риска болезни.

Также Фокус писал о пяти ежедневных привычках, которые помогут укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.