Змінили шило на мило: вчені заявили, що чергування стояння і сидіння ніяк не врятує серце

Сидіння вже довгий час вважається небезпечним для здоров'я за великої його тривалості. Однак стратегія "посидіти, постояти, повторити", яку раніше вважали рятівною, виявилася зовсім не такою ефективною, як вважалося раніше.

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Недавнє дослідження спростувало поширену думку про те, що просте перебування в положенні стоячи покращує здоров'я серцево-судинної системи. В останні кілька років люди дедалі більше схилялися до того, що сидіння потрібно щонайменше чергувати з перебуванням у стоячому положенні на постійній основі, через що популярності набули столи, здатні опускатися та підніматися, для роботи стоячи та сидячи за ними. Однак учені з'ясували, що такий спосіб уникнення ускладнень може бути зовсім не ефективним, пише HealthDay.

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Дослідники під керівництвом Метью Н. Ахмаді із Сіднейського університету проаналізували дані 83 013 дорослих людей із Біобанку Великої Британії, використовуючи акселерометри для відстеження їхнього щоденного перебування в положенні сидячи, стоячи і загального часу нерухомості. Метою дослідження, опублікованого в журналі International Journal of Epidemiology, було з'ясувати, як ці види діяльності впливають на ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ) та ортостатичних порушень кровообігу, що пов'язані з утрудненням циркуляції крові в положенні стоячи.

Протягом майже семи років спостереження вчені дійшли висновку, що надмірне перебування в нерухомому стані, понад 12 годин на день, пов'язане з підвищеним ризиком розвитку ортостатичних порушень кровообігу, причому середній коефіцієнт небезпеки становить 0,22 на годину. Цей ризик значно зростав для тих, хто сидів понад 10 годин на день, з додатковим ризиком 0,26 на годину сидіння. Стояння понад дві години на день також виявилося пов'язаним із ризиком: кожні додаткові 30 хвилин збільшували ймовірність розвитку проблем із кровообігом на 0,11.

У той час як надмірне сидіння і нерухомість були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку основних серцево-судинних захворювань, час, проведений у положенні стоячи, не показав значного зв'язку з ризиком розвитку ССЗ. Ахмаді підкреслив, що тривале перебування в положенні стоячи без скорочення інших сидячих звичок не дає очікуваних переваг для здоров'я, навпаки, для деяких людей це може виявитися шкідливим. Він заявив: "Головний висновок нашої роботи полягає в тому, що тривале стояння не компенсує малорухливий спосіб життя і може бути небезпечним для деяких людей з погляду здоров'я системи кровообігу".

Це дослідження додає нюанси в триваючу дискусію про фізичну активність і здоров'я. У той час як минулі дослідження наголошували на небезпеці тривалого сидіння, це дослідження підкреслює складність розв'язання проблеми простим стоянням, що чергує його. Його результати свідчать про те, що комплексний підхід, що включає в себе баланс руху, перерви між сидінням і регулярні фізичні вправи, може бути більш ефективним для зниження ризику серцево-судинних ускладнень, ніж проста заміна нерухомого положення.

У світлі цих результатів вкрай важливо, щоб у рекомендаціях з громадської охорони здоров'я акцент було зміщено зі стояння як альтернативи сидінню на заохочення більш динамічних форм активності, таких як ходьба або легкі фізичні вправи протягом дня. Всесвітня організація охорони здоров'я вже радить дорослим людям приділяти щонайменше 150 хвилин аеробної фізичної активності помірної інтенсивності на тиждень, щоб знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та інсульту.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні вправи можуть захистити від хвороби Паркінсона. Нове дослідження показало багатообіцяючий взаємозв'язок між фізичними навантаженнями і зниженням ризику хвороби.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.