Создаем псевдоправду в мозге: психолог рассказал, как мы случайно можем нарушить жизнь других
Когда речь заходит о том, кто из людей виноват, а кто нет в определенных ситуациях, в нашем мозге может незаметно включиться очень опасный механизм. Помимо отстаивания неправдивой позиции, он буквально гипнотизирует оппонента, подменяя реальность на ложь.
В недавнем исследовании 2023 года газлайтинг был определен как форма психологического манипулирования, при которой человек (обидчик) искажает реальность другого человека (жертвы). Это манипулирование заключается в том, чтобы заставить жертву усомниться в своих мыслях, восприятии или воспоминаниях, часто до такой степени, что она начинает сомневаться в своей вменяемости. Причем, как утверждают психологи, стать таким манипулятором может каждый из нас, сам того не замечая, но это так или иначе скажется на нашей жизни, пишет Forbes.
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В ходе исследования, опубликованного в журнале Journal of Criminological Research, ученые выделили пять основных компонентов газлайтинга: газлайтера, жертву газлайтинга, объект манипуляции, вознаграждение для газлайтера и негативные последствия для жертвы газлайтинга. Хотя газлайтинг часто связывают с межличностной агрессией, в исследовании подчеркивается, что он может иметь разрушительные последствия даже при непреднамеренном воздействии.Важно
Одним из распространенных примеров газлайтинга является фраза "Мне жаль, что ты так себя чувствуешь". Хотя это может показаться извинением, зачастую это способ снять с себя ответственность, объясняет психолог Марк Треверс. Манипуляция заключается в том, что внимание акцентируется на эмоциональной реакции жертвы, а не на действиях обидчика. В этой ситуации говорящий избегает ответственности, подразумевая, что проблема в эмоциях жертвы, а не в его поведении. Такое отклонение может привести к тому, что жертва почувствует себя неполноценной и усомнится в законности своей эмоциональной боли. Более эффективным способом извиниться было бы признание своей роли, например, сказать: "Мне жаль, что я причинил тебе боль".
Другая форма тонкой манипуляции возникает, когда кто-то говорит другому человеку: "Ты слишком чувствителен". Такая реакция преуменьшает чувства другого человека и перекладывает вину на него. Перефразируя эмоциональную реакцию как чрезмерную, говорящий избегает брать на себя ответственность за свои действия. Со временем это может привести к тому, что жертва начнет сомневаться в собственной эмоциональной регуляции. Более сострадательным ответом будет признание обиды, даже если она не до конца понята, например, словами: "Я не знал, что это так сильно тебя задело — может, поговорим о причинах?"
Фраза "Ты слишком остро реагируешь" аналогичным образом служит для дискредитации чьей-то эмоциональной реакции. Вместо того чтобы решить проблему, она преуменьшает интенсивность эмоций другого человека, заставляя его чувствовать, что его реакция неразумна. Это тоже может быть формой манипуляции, которая заставляет жертву сомневаться в своем праве чувствовать то, что она чувствует. В таких ситуациях лучше признать эмоции человека. Задавая открытые вопросы, например "Можем ли мы обсудить, что заставляет вас чувствовать себя так?", можно добиться более продуктивного разговора.
Более разрушительная форма газлайтинга — говорить человеку: "Ты все неправильно помнишь". Это может сильно подорвать доверие, поскольку атакует память жертвы и ее восприятие событий. Это особенно разрушительно, поскольку не только изменяет повествование, но и заставляет жертву усомниться в своем понимании реальности. Вместо того чтобы настаивать на одной версии событий, более здоровым подходом может быть признание того, что у людей могут быть разные воспоминания об одном и том же событии, и сосредоточение на разрешении эмоционального воздействия, а не на согласовании деталей.
Газлайтинговые манипуляции в любой форме вредны, потому что они искажают понимание жертвой реальности и часто происходят без полного осознания обидчиком причиненного ущерба, говорит Треверс. Распознав эти тонкие формы манипуляции и научившись реагировать на них более эмпатично, можно предотвратить дальнейший эмоциональный ущерб. Это требует признания ответственности, подтверждения чувств другого человека и стремления к открытому, честному общению.
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