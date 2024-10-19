Создаем псевдоправду в мозге: психолог рассказал, как мы случайно можем нарушить жизнь других

Когда речь заходит о том, кто из людей виноват, а кто нет в определенных ситуациях, в нашем мозге может незаметно включиться очень опасный механизм. Помимо отстаивания неправдивой позиции, он буквально гипнотизирует оппонента, подменяя реальность на ложь.

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В недавнем исследовании 2023 года газлайтинг был определен как форма психологического манипулирования, при которой человек (обидчик) искажает реальность другого человека (жертвы). Это манипулирование заключается в том, чтобы заставить жертву усомниться в своих мыслях, восприятии или воспоминаниях, часто до такой степени, что она начинает сомневаться в своей вменяемости. Причем, как утверждают психологи, стать таким манипулятором может каждый из нас, сам того не замечая, но это так или иначе скажется на нашей жизни, пишет Forbes.

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В ходе исследования, опубликованного в журнале Journal of Criminological Research, ученые выделили пять основных компонентов газлайтинга: газлайтера, жертву газлайтинга, объект манипуляции, вознаграждение для газлайтера и негативные последствия для жертвы газлайтинга. Хотя газлайтинг часто связывают с межличностной агрессией, в исследовании подчеркивается, что он может иметь разрушительные последствия даже при непреднамеренном воздействии.

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Одним из распространенных примеров газлайтинга является фраза "Мне жаль, что ты так себя чувствуешь". Хотя это может показаться извинением, зачастую это способ снять с себя ответственность, объясняет психолог Марк Треверс. Манипуляция заключается в том, что внимание акцентируется на эмоциональной реакции жертвы, а не на действиях обидчика. В этой ситуации говорящий избегает ответственности, подразумевая, что проблема в эмоциях жертвы, а не в его поведении. Такое отклонение может привести к тому, что жертва почувствует себя неполноценной и усомнится в законности своей эмоциональной боли. Более эффективным способом извиниться было бы признание своей роли, например, сказать: "Мне жаль, что я причинил тебе боль".

Другая форма тонкой манипуляции возникает, когда кто-то говорит другому человеку: "Ты слишком чувствителен". Такая реакция преуменьшает чувства другого человека и перекладывает вину на него. Перефразируя эмоциональную реакцию как чрезмерную, говорящий избегает брать на себя ответственность за свои действия. Со временем это может привести к тому, что жертва начнет сомневаться в собственной эмоциональной регуляции. Более сострадательным ответом будет признание обиды, даже если она не до конца понята, например, словами: "Я не знал, что это так сильно тебя задело — может, поговорим о причинах?"

Фраза "Ты слишком остро реагируешь" аналогичным образом служит для дискредитации чьей-то эмоциональной реакции. Вместо того чтобы решить проблему, она преуменьшает интенсивность эмоций другого человека, заставляя его чувствовать, что его реакция неразумна. Это тоже может быть формой манипуляции, которая заставляет жертву сомневаться в своем праве чувствовать то, что она чувствует. В таких ситуациях лучше признать эмоции человека. Задавая открытые вопросы, например "Можем ли мы обсудить, что заставляет вас чувствовать себя так?", можно добиться более продуктивного разговора.

Более разрушительная форма газлайтинга — говорить человеку: "Ты все неправильно помнишь". Это может сильно подорвать доверие, поскольку атакует память жертвы и ее восприятие событий. Это особенно разрушительно, поскольку не только изменяет повествование, но и заставляет жертву усомниться в своем понимании реальности. Вместо того чтобы настаивать на одной версии событий, более здоровым подходом может быть признание того, что у людей могут быть разные воспоминания об одном и том же событии, и сосредоточение на разрешении эмоционального воздействия, а не на согласовании деталей.

Газлайтинговые манипуляции в любой форме вредны, потому что они искажают понимание жертвой реальности и часто происходят без полного осознания обидчиком причиненного ущерба, говорит Треверс. Распознав эти тонкие формы манипуляции и научившись реагировать на них более эмпатично, можно предотвратить дальнейший эмоциональный ущерб. Это требует признания ответственности, подтверждения чувств другого человека и стремления к открытому, честному общению.

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