Что скрывается под капотом Купидона: наука объяснила влюбленность с точки зрения биологии

Чувства, переживаемые нами при нахождении своей потенциальной второй половинки, сложно когда-либо забыть. Однако вся эта эйфория, привязанность и тяга к общению с партнером прячет за собой целый мир уникальных процессов в нашем теле.

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Интенсивные эмоции, испытываемые на ранних стадиях влюбленности, обусловлены сложной химией мозга, которая подпитывает как эйфорию, так и навязчивое поведение. В этом сложном процессе участвуют несколько нейротрансмиттеров и гормонов, каждый из которых играет важнейшую роль в формировании того, как любовь влияет на наш разум и тело. Понятие этих механизмов может помочь нам в нахождении подсказок по поводу различных странных ощущений в нашем организме, их понятия и причин стоящих за ними, пишет Forbes.

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Первый ключевой игрок в нашем чувству влюбленности — дофамин, который часто называют нейротрансмиттером "хорошего самочувствия", вызывающим чувство удовольствия и вознаграждения. Когда вы находитесь в присутствии или даже думаете о человеке, который вас привлекает, дофамин резко возрастает, активируя систему вознаграждения мозга. В исследовании 2016 года, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology, подчеркивается, что у людей, находящихся на ранних стадиях влюбленности, наблюдаются симптомы, характерные для самой настоящей зависимости, такие как влечение и эмоциональная привязанность.

Простые действия, такие как получение смс от человека, могут вызвать прилив дофамина, который подпитывает сильное желание к дальнейшему общению и углубляет эмоциональную связь, объясняет психолог Марк Треверс. Другим важным химическим веществом является норэпинефрин, или норадреналин, который усиливает физические реакции, такие как учащенное сердцебиение и нервное возбуждение. Этот нейротрансмиттер обостряет концентрацию внимания, делая практически невозможным думать о чем-то другом, кроме объекта привязанности.

Доктор Жаки Олдс, профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы, объясняет, как гормон фенилэтиламин вызывает выброс дофамина и норадреналина, усиливая чувство радости и возбуждения на ранних стадиях влечения. Хотя эти химические вещества вызывают чувство эйфории, на ранних стадиях любви также повышается уровень кортизола. Известный как основной гормон стресса в организме, кортизол способствует возникновению навязчивых мыслей, которые часто возникают в новых отношениях. Когда кортизол повышается, серотонин, критически важный для регуляции настроения, падает, что приводит к появлению навязчивых мыслей об интересующем вас человеке.

Доктор Ричард Шварц, профессор психиатрии из Гарвардской медицинской школы, сравнивает эти навязчивые мысли с симптомами обсессивно-компульсивного расстройства, описывая их как "навязчивые, безумно навязчивые мысли". По мере развития отношений окситоцин и вазопрессин играют важную роль в формировании долгосрочной привязанности и обязательств.

Окситоцин, часто называемый "гормоном объятий", выделяется во время физических прикосновений и близости, углубляя эмоциональные связи. Вазопрессин, с другой стороны, поддерживает преданность и защитные инстинкты. Вместе эти гормоны помогают перейти от острых ощущений новой любви к стабильным, долгосрочным обязательствам.

Такое понимание химических реакций мозга на любовь показывает, насколько сильные эмоции подпитываются биологическими процессами, говорит Треверс. Высокий уровень дофамина и норадреналина уравновешивается связывающим действием окситоцина и вазопрессина, создавая эмоциональный опыт, который со временем эволюционирует от увлечения к глубокой привязанности. Взаимодействие этих гормонов и нейротрансмиттеров не только объясняет, почему любовь кажется непреодолимой, но и раскрывает научные основы романтической привязанности.

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