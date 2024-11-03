Сердечные итоги года: психолог рассказал, что такое "ревизия отношений" и почему она важна

Отношения являются основным столпом нашего общества, начиная от дружеских и заканчивая романтическими. Однако психологи предупреждают, что их стоит постоянно анализировать, чтобы не угодить в одну из многих ловушек несчастных людей.

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В конце года многими людьми принято пересматривать личные цели и достижения, но отношения, несмотря на то, что они имеют решающее значение для благополучия миллионов, часто остаются без внимания. Личные отношения, в отличие от отношений на работе, позволяют нам выбирать, кто остается рядом, а кто на расстоянии, что дает нам возможность оценить и улучшить их с точки зрения эмоционального здоровья, поэтому их не стоит списывать со счетов анализа уходящего года, пишет Forbes.

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Ревизия отношений — это своеобразная ежегодная проверка наших связей и она может сыграть важную роль в этом процессе, объясняет психолог Марк Треверс. Она позволяет оценить качество своих отношений, проанализировать их эмоциональное воздействие и решить, куда вложить энергию для более здорового будущего. Один из главных вопросов такого аудита отношений — понять, как они заставляют человека чувствовать себя.

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Согласно исследованию, опубликованному в 2016 году в журнале Journal of Family and Marriage, позитивный опыт общения с близкими людьми — супругами, семьей и друзьями, способствует счастью и психическому здоровью, в то время как негативное взаимодействие может привести к серьезному несчастью или даже депрессии. Эмоции служат индикатором ценности связи; постоянные негативные чувства, такие как разочарование или тревога, могут свидетельствовать о необходимости пересмотреть роль отношений в жизни человека, считает Треверс.

Еще один важный фактор — взаимные усилия и взаимность. В здоровых отношениях соблюдается баланс между отдачей и приемом, что позволяет обоим людям вносить свой вклад в поддержание связи. Результаты долгосрочного исследования Whitehall II показали, что отсутствие взаимности в близких отношениях существенно влияет на психическое и физическое здоровье, усиливая такие связанные со стрессом проблемы, как депрессия и нарушения сна. Когда один человек берет на себя всю поддержку или инициирует планы, дисбаланс может привести к хроническому эмоциональному стрессу, что подчеркивает необходимость взаимных инвестиций.

Открытое общение составляет основу значимых отношений, позволяя процветать честности и доверию. Однако исследование Journal of Experimental Psychology показывает, что люди часто ожидают негативной реакции от откровенности, что заставляет их сдерживаться, хотя открытое общение, как правило, укрепляет связи между ними. В настоящих отношениях люди должны чувствовать себя в безопасности и без страха высказывать свои мысли. Если человек постоянно избегает сложных разговоров, это говорит о недостатке эмоциональной безопасности, которая необходима для роста.

Уважение личных границ — еще один важнейший вопрос при проверке отношений, говорит Треверс. Эффективное установление границ позволяет людям защищать свое благополучие и индивидуальность. Их исследования показывают, что у людей с четкими границами выше самооценка и лучше психическое здоровье. Отношения, в которых человек постоянно идет на компромисс с границами, могут привести к чувству вины или обиды, что в очередной раз подчеркивает важность взаимного уважения.

Ревизия отношений — это не только способ выявить области, требующие улучшения, но и средство установить намерения для развития связей, которые соответствуют личным ценностям, подытоживает Треверс. Осознав свои ценности, такие как верность, честность или рост, людям становится легче сосредоточиться на отношениях, которые вносят позитивный вклад в их жизнь. Такая практика самоанализа и намеренного выбора помогает им формировать свой круг общения, обеспечивая, чтобы связи улучшали их жизнь и способствовали благополучию в наступающем году, считает психолог.

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