Сердечні підсумки року: психолог розповів, що таке "ревізія стосунків" і чому вона важлива

Стосунки є основним стовпом нашого суспільства, починаючи від дружніх і закінчуючи романтичними. Однак психологи попереджають, що їх варто постійно аналізувати, щоб не потрапити в одну з багатьох пасток нещасних людей.

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Наприкінці року багатьма людьми заведено переглядати особисті цілі та досягнення, але стосунки, незважаючи на те, що вони мають вирішальне значення для благополуччя мільйонів, часто залишаються поза увагою. Особисті стосунки, на відміну від стосунків на роботі, дають нам змогу обирати, хто залишається поруч, а хто на відстані, що дає нам змогу оцінити й поліпшити їх із погляду емоційного здоров'я, тому їх не варто списувати з рахунків аналізу року, що минає, пише Forbes.

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Ревізія стосунків — це своєрідна щорічна перевірка наших зв'язків і вона може зіграти важливу роль у цьому процесі, пояснює психолог Марк Треверс. Вона дає змогу оцінити якість своїх стосунків, проаналізувати їхній емоційний вплив і вирішити, куди вкласти енергію для здоровішого майбутнього. Одне з головних питань такого аудиту стосунків — зрозуміти, як вони змушують людину почуватися.

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Згідно з дослідженням, опублікованим 2016 року в журналі Journal of Family and Marriage, позитивний досвід спілкування з близькими людьми — чоловіком і дружиною, сім'єю і друзями, сприяє щастю і психічному здоров'ю, тоді як негативна взаємодія може призвести до серйозного нещастя або навіть депресії. Емоції слугують індикатором цінності зв'язку; постійні негативні почуття, як-от розчарування або тривога, можуть свідчити про необхідність переглянути роль стосунків у житті людини, вважає Треверс.

Ще один важливий фактор — взаємні зусилля і взаємність. У здорових стосунках дотримуються балансу між віддачею і прийомом, що дає змогу обом людям робити свій внесок у підтримання зв'язку. Результати довгострокового дослідження Whitehall II засвідчили, що відсутність взаємності в близьких стосунках істотно впливає на психічне і фізичне здоров'я, посилюючи такі пов'язані зі стресом проблеми, як депресія і порушення сну. Коли одна людина бере на себе всю підтримку або ініціює плани, дисбаланс може призвести до хронічного емоційного стресу, що підкреслює необхідність взаємних інвестицій.

Відкрите спілкування становить основу значущих стосунків, даючи змогу процвітати чесності та довірі. Однак дослідження Journal of Experimental Psychology показує, що люди часто очікують негативної реакції від відвертості, що змушує їх стримуватися, хоча відкрите спілкування, як правило, зміцнює зв'язки між ними. У справжніх стосунках люди мають почуватися в безпеці та без страху висловлювати свої думки. Якщо людина постійно уникає складних розмов, це свідчить про брак емоційної безпеки, яка необхідна для зростання.

Повага особистих кордонів — ще одне найважливіше питання під час перевірки стосунків, каже Треверс. Ефективне встановлення кордонів дає змогу людям захищати своє благополуччя та індивідуальність. Їхні дослідження показують, що в людей із чіткими кордонами вища самооцінка і краще психічне здоров'я. Стосунки, в яких людина постійно йде на компроміс із кордонами, можуть призвести до почуття провини або образи, що вкотре підкреслює важливість взаємної поваги.

Ревізія стосунків — це не тільки спосіб виявити сфери, що потребують поліпшення, а й засіб встановити наміри для розвитку зв'язків, які відповідають особистим цінностям, підсумовує Треверс. Усвідомивши свої цінності, такі як вірність, чесність або зростання, людям стає легше зосередитися на стосунках, які роблять позитивний внесок у їхнє життя. Така практика самоаналізу і навмисного вибору допомагає їм формувати своє коло спілкування, забезпечуючи, щоб зв'язки покращували їхнє життя і сприяли благополуччю в прийдешньому році, вважає психолог.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.