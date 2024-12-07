Переломы останутся в прошлом: ученые создали уникальный материал из человеческой крови

Приводящие к переломам травмы являются частым спутником людей самых разных профессий и возрастов. К сожалению, не все из них легко поддаются лечению, однако ученые нашли способ в разы ускорить этот процесс, требуя взамен немного крови.

Исследователи представили уникальный имплантат, который усиливает естественный процесс свертывания крови, позволяя восстанавливать более серьезные травмы, такие как переломы костей. Это открытие может серьезно сказаться на сфере лечения последствий тяжелых переломов, дав миллионам людей возможность быстро возвращаться к привычной и нормальной жизни, пишет ScienceAlert.

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Разработанный международной командой материал, получивший название "биокооперативный регенеративный", использует синтетические пептиды для укрепления естественного барьера свертываемости крови, оптимизируя как структуру, так и функции. Первые испытания на крысах показали его эффективность в восстановлении костей, что дает надежду на адаптацию и масштабирование для использования в медицине человека. В основе инновации лежит твердая регенеративная гематома (РГ), критический элемент свертывания крови.

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Исследователи разработали пептидные амфифилы (ПА) — синтезированные в лаборатории молекулы, которые взаимодействуют с кровью человека для ускорения и укрепления РГ. Эти молекулы интегрируются в каркас РГ, улучшая его механические свойства и направляя процесс восстановления. В ходе экспериментов ученые наблюдали, как материал успешно справляется с дефектами костей в черепе крыс, активизируя основные восстанавливающие клетки, такие как фибробласты, мезенхимальные стромальные клетки и эндотелиальные клетки. "Возможность легко и безопасно превращать кровь людей в высокорегенеративные имплантаты действительно захватывает", — заявил Козимо Лигорио, биомедицинский инженер из Ноттингемского университета и автор исследования, подчеркивая доступность и экономичность подхода.

Эта работа опирается на более широкие научные амбиции по использованию и улучшению естественных регенеративных процессов. Организм, хотя и обладает способностью к самовосстановлению, часто испытывает трудности при серьезных травмах или когда эффективность заживления снижается с возрастом. Интегрируя синтетические компоненты, такие как ПА, ученые стремятся дополнить эти биологические системы, повышая их эффективность и расширяя их функциональность.

Хотя это исследование, опубликованное в журнале Advanced Materials, все еще находится на ранней стадии и служит доказательством концепции, оно сигнализирует о трансформационном и стремительном направлении в медицинской науке. Такие регенеративные подходы могут смягчить последствия хронических заболеваний, противостоять старению и проложить путь к новым методам лечения, которые будут соответствовать врожденным возможностям организма, считают авторы.

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