Переломи залишаться в минулому: вчені створили унікальний матеріал із людської крові

Травми, що призводять до переломів, є частим супутником людей найрізноманітніших професій і віку. На жаль, не всі з них легко піддаються лікуванню, проте вчені знайшли спосіб у рази прискорити цей процес, вимагаючи натомість трохи крові.

Дослідники представили унікальний імплантат, який підсилює природний процес згортання крові, даючи змогу відновлювати більш серйозні травми, такі як переломи кісток. Це відкриття може серйозно позначитися на сфері лікування наслідків важких переломів, давши мільйонам людей можливість швидко повертатися до звичного і нормального життя, пише ScienceAlert.

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Розроблений міжнародною командою матеріал, що отримав назву "біокооперативний регенеративний", використовує синтетичні пептиди для зміцнення природного бар'єру згортання крові, оптимізуючи як структуру, так і функції. Перші випробування на щурах показали його ефективність у відновленні кісток, що дає надію на адаптацію і масштабування для використання в медицині людини. В основі інновації лежить тверда регенеративна гематома (РГ), критичний елемент згортання крові.

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Дослідники розробили пептидні амфіфіли (ПА) — синтезовані в лабораторії молекули, які взаємодіють з кров'ю людини для прискорення і зміцнення РГ. Ці молекули інтегруються в каркас РГ, покращуючи його механічні властивості та спрямовуючи процес відновлення. Під час експериментів учені спостерігали, як матеріал успішно справляється з дефектами кісток у черепі щурів, активізуючи основні відновлювальні клітини, як-от фібробласти, мезенхімальні стромальні клітини та ендотеліальні клітини. "Можливість легко і безпечно перетворювати кров людей на високорегенеративні імплантати дійсно захоплює", — заявив Козімо Лігоріо, біомедичний інженер з Ноттінгемського університету і автор дослідження, підкреслюючи доступність і економічність підходу.

Ця робота спирається на ширші наукові амбіції щодо використання і поліпшення природних регенеративних процесів. Організм, хоча і має здатність до самовідновлення, часто зазнає труднощів при серйозних травмах або коли ефективність загоєння знижується з віком. Інтегруючи синтетичні компоненти, такі як ПА, вчені прагнуть доповнити ці біологічні системи, підвищуючи їхню ефективність і розширюючи їхню функціональність.

Хоча це дослідження, опубліковане в журналі Advanced Materials, все ще перебуває на ранній стадії та слугує доказом концепції, воно сигналізує про трансформаційний і стрімкий напрямок у медичній науці. Такі регенеративні підходи можуть пом'якшити наслідки хронічних захворювань, протистояти старінню і прокласти шлях до нових методів лікування, які відповідатимуть вродженим можливостям організму, вважають автори.

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