Эмоции, захватывающие все внимание: ученые обнаружили новую причину развития СДВГ

Невозможность сосредоточиться является главной чертой СДВГ и затрагивает миллионы людей по всему миру. Стремясь найти новые методы его лечения ученые обнаружили, что не последнюю роль в его развитии влияют наши эмоции, а точнее их дисбаланс.

Недавнее исследование ученых пролило свет на то, как дисрегуляция эмоций опосредует связь между специфическими особенностями мозга и симптомами СДВГ, потенциально указывая на основной путь в развитии этого расстройства. Это осложнение уже не раз приписывалось влиянию различных социальных сетей и медиа платформ, однако исследователи обратили внимание на то, что автономно происходит у нас внутри, пишет PsyPost.

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Используя данные исследования Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), ученые обнаружили, что ключевую роль играет площадь поверхности правой парной орбитальной области нижней лобной извилины. Исследование, опубликованное в журнале Nature Mental Health, включало 672 ребенка с диагнозом СДВГ и показало, что меньшая площадь поверхности этой области мозга коррелирует с повышенной дисрегуляцией эмоций, что впоследствии предсказывает большую выраженность симптомов СДВГ год спустя.

Важно

Болезнь, признанная спустя столетие: история распространенного расстройства СДВГ

Синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ) поражает 6-7% детей и подростков во всем мире, нарушая внимание, импульсивный контроль и организационные способности. Исторически СДВГ объяснялся когнитивными и мотивационными нарушениями, но эти факторы отсутствуют примерно в 30% случаев, что ставит под сомнение традиционные модели их появления. Автор исследования, Вэньцзе Хоу, и его команда предложили третий нейропсихологический путь: дисрегуляцию эмоций. Этот компонент может функционировать наряду с когнитивными нарушениями и мотивационными дисфункциями, обычно ассоциируемыми с СДВГ, или независимо от них.

В исследовании использовались передовые методики, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ) для измерения структуры мозга, генетический анализ из Атласа человеческого мозга Аллена и оценку регуляции эмоций по отзывам родителей. Полученные результаты показали более тесную связь между симптомами СДВГ и дисрегуляцией эмоций, чем с когнитивными или мотивационными нарушениями, особенно у людей с устойчивыми симптомами осложнения.

Дети с тяжелыми симптомами СДВГ, которые демонстрировали нормальные когнитивные и мотивационные профили, часто имели повышенные проблемы с эмоциональной регуляцией, что указывает на эту отличительную особенность. В исследовании также использовалось статистическое моделирование, чтобы проследить пути от структуры мозга к изменению поведения. Оно показало, что уменьшение площади поверхности правой части орбиты приводит к дисрегуляции эмоций, что, в свою очередь, усугубляет невнимательность — отличительную черту СДВГ.

Хотя дисрегуляция эмоций не была напрямую связана с когнитивным или мотивационным функционированием, ее наличие само по себе являлось надежным предиктором сохранения симптомов, что указывает на ее центральную роль в клиническом проявлении СДВГ. Исследование призывает к разработке более тонких подходов к лечению, направленных на регуляцию эмоций, поскольку современные препараты для лечения СДВГ могут неэффективно воздействовать на эту область.

Многие исследования также показывают, что дети с СДВГ в 3-5 раз чаще сталкиваются с эмоциональными вспышками по сравнению со своими сверстниками. Такие инструменты, как Контрольный список регуляции эмоций, все чаще используются для измерения проблем регуляции и адаптации вмешательств в течение расстройства.

Ранее Фокус писал о том, что пожилых людей, страдающих от СДВГ, попросту не учитывают в статистике. Старшие люди, страдающие от серьезного расстройства, зачастую, попросту не учитываются в результатах научных работ, не получая необходимые диагностику и лечение, показало исследование.

Также Фокус писал о том, что передозировка лекарствами от СДВГ становится все более частой. Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4 000 случаев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.